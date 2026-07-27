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 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Tvrdý faul a následne dva kopance do hlavy. Šialenej futsalistke udelili exemplárny trest – VIDEO


Tagy: Trest tvrdý faul

Faulovaná hráčka zostala na zemi, kričala od bolesti a lekársky tím po okamžitej pomoci rozhodol o jej presune do nemocnice. Počas ženského futsalového turnaja Eusébio Municipal v brazílskom štáte ...



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faul e1785143716525 27.7.2026 (SITA.sk) - Faulovaná hráčka zostala na zemi, kričala od bolesti a lekársky tím po okamžitej pomoci rozhodol o jej presune do nemocnice.


Počas ženského futsalového turnaja Eusébio Municipal v brazílskom štáte Ceará došlo k šokujúcemu a násilnému činu, ktorý viedol k päťročnému suspendovaniu hráčky.

Incident sa odohral v zápase medzi RDG Sport a AS Resenhas. V druhom polčase Lara z druhého menovaného tímu stratila loptu, ktorú jej vypichla súperka Julia a zahájila protiútok.

Lara nenechala nič na náhodu a prípadný inkasovaný gól nedopustila tvrdým zákrokom a poslala protivníčku k zemi.

Akoby to nestačilo, tak ju po pár sekundách ešte dvakrát celou silou kopla do hlavy, kým Julia ležala s bolesťami.

Tento útok prerušil duel a vyvolal chaos a napätie medzi hráčkami a trénermi, až kým nezasiahli organizátori a celý konflikt ukončili.

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Faulovaná futsalistka Julia zostala na zemi, kričala od bolesti a lekársky tím po okamžitej pomoci rozhodol o jej presune do nemocnice.

Po preskúmaní záznamu zo stretnutia a správy rozhodcu miestna futsalová asociácia a organizátori turnaja oznámili prísny trest - Lara má na päť rokov zákaz účasti na všetkých súťažiach a aktivitách organizovaných asociáciou.


Zdroj: SITA.sk - Tvrdý faul a následne dva kopance do hlavy. Šialenej futsalistke udelili exemplárny trest – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Trest tvrdý faul
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