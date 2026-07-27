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27. júla 2026
Veľká pocta. Slafkovský je v prestížnom výbere NHL pre Zápas hviezd, no rozhodnú až fanúšikovia
Renomovaní redaktori predbežne vybrali 11 hokejistov výberu sveta, ktorí by sa mohli akcie zúčastniť. Kanadsko-americká hokejová súťaž NHL vytvorila ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Renomovaní redaktori predbežne vybrali 11 hokejistov výberu sveta, ktorí by sa mohli akcie zúčastniť.
Kanadsko-americká hokejová súťaž NHL vytvorila koncept Zápasu hviezd s piatimi výbermi - zúčastnia sa spomenuté dve krajiny Severnej Ameriky, ale aj Fínsko, Švédsko a výber zvyšku sveta.
Práve do poslednej kategórie spadá aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Najprestížnejšia liga sveta by ho za jeho pamätné výkony v Montreale Canadiens vybrala do 11-členného tímu vrátane dvoch brankárov.
Hrať sa bude exhibične
Podujatie sa bude konať v UBS Aréne na Long Islande, domovskom stánku New Yorku Islanders, 5. a 6. februára 2027. Hrať sa bude exhibične vo formáte 3 na 3, každý s každým.
NHL a Asociácia hráčov (NHLPA) vyberú 30 hráčov z každého zo zúčastnených tímov. Následne fanúšikovia budú v decembri hlasovať za osem hráčov, ktorí budú vo svojich výberoch.
Výber sveta
Zostávajúce tri miesta v zostave pre každý tím – jedného útočníka, obrancu aj brankára – vyberú spoločne NHL a NHLPA. Renomovaní redaktori predbežne vybrali 11 hokejistov výberu sveta, ktorí by sa mohli akcie zúčastniť.
Ide o hviezdy ako Leon Draisaitl, Nico Hischier, Kirill Kaprizov, Nikita Kučerov, Martin Nečas, Alexander Ovečkin, Artemij Panarin, David Pastrňák a nechýba ani Slafkovský.
Zaujímavosťou je, že v prípadnom kádri by nebol žiaden obranca. Na druhej strane, na Zápase hviezd by si zahrali až štyria ruskí korčuliari, ktorých by doplnili dvaja gólmani - Andrej Vasilevskij a Igor Šesťorkin.
Zdroj: SITA.sk - Veľká pocta. Slafkovský je v prestížnom výbere NHL pre Zápas hviezd, no rozhodnú až fanúšikovia © SITA Všetky práva vyhradené.
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