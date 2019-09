Francúzsky Total zvažuje investície v Severnom mori za 10 mld. USD

Fasáda mrakodrapu spoločnosti Total v parížskej štvrti La Defense. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aberdeen 3. septembra (TASR) - Francúzska ropná spoločnosť Total by mohla v najbližších piatich rokoch investovať do 10 miliárd USD (9,12 miliardy eur) do ložísk v Severnom mori, disciplínu v oblasti nákladov však bude musieť dodržiavať aj naďalej. Uviedol to na energetickej konferencii v škótskom meste Aberdeen, šéf spoločnosti Patrick Pouyanne.Zároveň dodal, že Total má záujem zúčastniť sa aj na projektoch v oblasti veternej energie, keďže okrem investícií do ropy sa firma zameriava aj na ekologické projekty.Čo sa týka blížiaceho sa brexitu, podľa šéfa Totalu by Británia už mala proces odchodu z Európskej únie dokončiť, aj keď trvá na tom, že toto rozhodnutie bolo veľkou chybou.povedal Pouyanne. Ako dodal, všetko, čo sa týka exportných aktivít, bude podliehať clám.povedal Pouyanne.(1 EUR = 1,0968 USD)