Výskum a vývoj v oblasti obrany by sa mohol financovať z eurofondov

Na snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Vývoj a výskum obranných projektov by mohli podporiť financie z Európskej únie. Predpokladá to návrh na zriadenie Európskeho obranného fondu. Na 34 európskych obranných projektov by sa tak mohlo prerozdeliť zhruba 13 miliárd eur. Informoval o tom minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na brannobezpečnostnom výbore Národnej rady (NR) SR, ktorý návrh na zriadenie fondu odsúhlasil.vysvetlil Gajdoš. Cieľom zriadenia fondu je podľa jeho slov aj vyriešiť nedostatky a podporiť spoluprácu priemyselných podnikov a výskumných inštitúcií venujúcich sa obrane.Gajdoš doplnil, že aj Ministerstvo obrany SR sa podieľa na viacerých takýchto medzinárodných projektoch, ktoré by sa mohli o podporu uchádzať. Spomenul napríklad projekt nepriamej palebnej podpory s názvom EuroArtillery, na ktorom sa podieľa slovenská Konštrukta Defence s talianskou spoločnosťou Leonardo.