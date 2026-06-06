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05. júna 2026
Do štartu domácich ME hádzanárok zostáva pol roka. V predaji sú už aj jednodňové vstupenky
Už o šesť mesiacov odštartujú Majstrovstvá Európy v hádzanej žien EHF EURO 2026, na ktorých sa predstaví aj slovenská reprezentácia pred domácim publikom. Jednu zo základných skupín bude hostiť Bratislava a ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Už o šesť mesiacov odštartujú Majstrovstvá Európy v hádzanej žien EHF EURO 2026, na ktorých sa predstaví aj slovenská reprezentácia pred domácim publikom. Jednu zo základných skupín bude hostiť Bratislava a organizátori pri tejto príležitosti spustili predaj jednodňových vstupeniek.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) predstavil na tlačovej konferencii aktuálny stav príprav šampionátu. Historicky prvé majstrovstvá Európy žien organizované v piatich krajinách sa uskutočnia v decembri 2026 a Slovensko bude jedným z hostiteľov základnej fázy turnaja. Podľa predstaviteľov zväzu prebiehajú prípravy podľa plánu.
„Tešíme sa na šampionát ako na vyvrcholenie jednej, či niekoľkých generácií dievčat, ktoré budú môcť reprezentovať Slovensko pred domácim publikom. Organizačne je všetko pripravené tak, ako má byť,“ uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.
Slovenské hádzanárky odohrajú svoje zápasy základnej F-skupiny v bratislavskej Tipos aréne. V úvodnom stretnutí nastúpia 4. decembra proti Srbsku, o dva dni neskôr ich preverí favorizované Švédsko a skupinovú fázu uzavrú 8. decembra duelom s Nemeckom.
Práve atraktívni súperi by mali byť jedným z lákadiel pre fanúšikov. Organizátori veria, že predvianočné obdobie neodradí priaznivcov od návštevy zápasov a slovenské reprezentantky sa budú môcť oprieť o podporu domácich tribún.
Novinkou je spustenie predaja jednodňových vstupeniek. Fanúšikovia si môžu vybrať z troch cenových kategórií, pričom najlacnejší lístok stojí 23,50 eura a najdrahší 42 eur. V ponuke zostávajú aj zvýhodnené balíky na všetky zápasy základnej skupiny.
Podľa organizátorov je aktuálne predaných približne 20 percent vstupeniek. O šampionát prejavili záujem fanúšikovia minimálne z deviatich krajín, najmä zo Slovenska, Nemecka, Švédska a Rakúska.
Slovenský tím uzavrie aktuálnu sezónu prípravným zápasom proti Turecku. Finálna fáza prípravy na európsky šampionát odštartuje v septembri sériou domácich stretnutí vrátane zápasu proti Rakúsku. Pred samotným turnajom absolvujú reprezentantky aj prípravný turnaj v Maďarsku.
Tréner Ján Beňadik zdôraznil, že realizačný tím pripravil harmonogram tak, aby mali hráčky viac priestoru na spoločný tréningový proces a zohratie pred domácim vrcholom sezóny.
Majstrovstvá Európy budú mať na Slovensku rozsiahle mediálne pokrytie. Vysielacie práva vlastní televízia JOJ Šport, ktorá plánuje kompletné štúdiové aj reportážne spravodajstvo priamo z dejiska podujatia. Práva na vysielanie európskych a svetových šampionátov v hádzanej vlastní až do roku 2031.
Organizátori zároveň avizovali ďalšie novinky. Už počas júna by malo byť predstavené meno oficiálneho maskota turnaja a v auguste zverejnia organizátorské krajiny aj oficiálnu skladbu šampionátu, ktorá bude mať slovenských autorov aj interpretov.
Zdroj: SITA.sk - Do štartu domácich ME hádzanárok zostáva pol roka. V predaji sú už aj jednodňové vstupenky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) predstavil na tlačovej konferencii aktuálny stav príprav šampionátu. Historicky prvé majstrovstvá Európy žien organizované v piatich krajinách sa uskutočnia v decembri 2026 a Slovensko bude jedným z hostiteľov základnej fázy turnaja. Podľa predstaviteľov zväzu prebiehajú prípravy podľa plánu.
„Tešíme sa na šampionát ako na vyvrcholenie jednej, či niekoľkých generácií dievčat, ktoré budú môcť reprezentovať Slovensko pred domácim publikom. Organizačne je všetko pripravené tak, ako má byť,“ uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.
Slovenky čakajú silní súperi
Slovenské hádzanárky odohrajú svoje zápasy základnej F-skupiny v bratislavskej Tipos aréne. V úvodnom stretnutí nastúpia 4. decembra proti Srbsku, o dva dni neskôr ich preverí favorizované Švédsko a skupinovú fázu uzavrú 8. decembra duelom s Nemeckom.
Práve atraktívni súperi by mali byť jedným z lákadiel pre fanúšikov. Organizátori veria, že predvianočné obdobie neodradí priaznivcov od návštevy zápasov a slovenské reprezentantky sa budú môcť oprieť o podporu domácich tribún.
Vstupenky už v predaji
Novinkou je spustenie predaja jednodňových vstupeniek. Fanúšikovia si môžu vybrať z troch cenových kategórií, pričom najlacnejší lístok stojí 23,50 eura a najdrahší 42 eur. V ponuke zostávajú aj zvýhodnené balíky na všetky zápasy základnej skupiny.
Podľa organizátorov je aktuálne predaných približne 20 percent vstupeniek. O šampionát prejavili záujem fanúšikovia minimálne z deviatich krajín, najmä zo Slovenska, Nemecka, Švédska a Rakúska.
Reprezentácia sa bude pripravovať od septembra
Slovenský tím uzavrie aktuálnu sezónu prípravným zápasom proti Turecku. Finálna fáza prípravy na európsky šampionát odštartuje v septembri sériou domácich stretnutí vrátane zápasu proti Rakúsku. Pred samotným turnajom absolvujú reprezentantky aj prípravný turnaj v Maďarsku.
Tréner Ján Beňadik zdôraznil, že realizačný tím pripravil harmonogram tak, aby mali hráčky viac priestoru na spoločný tréningový proces a zohratie pred domácim vrcholom sezóny.
Šampionát odvysiela JOJ Šport
Majstrovstvá Európy budú mať na Slovensku rozsiahle mediálne pokrytie. Vysielacie práva vlastní televízia JOJ Šport, ktorá plánuje kompletné štúdiové aj reportážne spravodajstvo priamo z dejiska podujatia. Práva na vysielanie európskych a svetových šampionátov v hádzanej vlastní až do roku 2031.
Organizátori zároveň avizovali ďalšie novinky. Už počas júna by malo byť predstavené meno oficiálneho maskota turnaja a v auguste zverejnia organizátorské krajiny aj oficiálnu skladbu šampionátu, ktorá bude mať slovenských autorov aj interpretov.
Zdroj: SITA.sk - Do štartu domácich ME hádzanárok zostáva pol roka. V predaji sú už aj jednodňové vstupenky © SITA Všetky práva vyhradené.
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