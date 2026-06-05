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05. júna 2026
FC Liverpool už má nového trénera, Holanďana Slota nahradil Španiel Iraola
"The Reds" po neúspešnej sezóne angažovali Andoniho Iraolu, ktorý sa preslávil pôsobením v Bournemouthe. Anglický futbalový klub FC Liverpool predstavil nového trénera, sa stal sa ním 43-ročný ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - "The Reds" po neúspešnej sezóne angažovali Andoniho Iraolu, ktorý sa preslávil pôsobením v Bournemouthe.
Anglický futbalový klub FC Liverpool predstavil nového trénera, sa stal sa ním 43-ročný Španiel Andoni Iraola. Ten nahradil Arneho Slota, ktorého vedenie klubu odvolalo po neúspešnej obhajobe titulu v Premier League. Iraola bol hlavný kandidát na uvoľnenú pozíciu a podľa britských médií podpísal s vedením "The Reds" zmluvu na dva roky.
"Som veľmi nadšený, pretože FC Liverpool je veľký klub, jeden z najväčších na svete. Cítil som, že je to špeciálny klub, atmosféra, fanúšikovia, samotní hráči a možnosť bojovať o trofeje sú niečo, čo si nemožno nechať ujsť," povedal Iraola podľa oficiálneho webu nového zamestnávateľa.
Iraola si vybudoval pozitívnu povesť počas pôsobenia v Bournemouthe, ktorý v Premier League doviedol k 6. miestu, čo znamená premiérovú účasť klubu v Európskej lige. Predtým viedol aj Vallecano, Mirandes a AEK Larnaka.
FC Liverpool očakáva, že Iraola prinesie agresívnejší a naliehavejší herný štýl, ktorý pripomína éru bývalého obľúbeného trénera Jürgena Kloppa. Slotova metóda, ktorá bola kontrolovanejšia, nezabránila klubovému poklesu a slabému výsledku v uplynulej sezóne. FC Liverpool skončil až na piatej priečke, čo po úspechoch Kloppa znamenalo stratu ligového primátu aj absenciu trofeje.
Vlaňajšie tragické úmrtie útočníka Dioga Jotu malo vážny dopad na celé družstvo. Navyše, výdavky až 450 miliónov libier na nákup posíl nepriniesol očakávané výsledky. Slot tiež čelil kritike fanúšikov kvôli slabým výkonom a napätiu vo vzťahu s Mohamedom Salahom.
Iraola je rodák z Baskicka a počas hráčskej kariéry absolvoval vyše 500 zápasov za Bilbao a pôsobil aj v zámorskej MLS v tíme New York City, kde spolupracoval s Frankom Lampardom a Andreom Pirlom. Teraz prichádza na Anfield s cieľom obnoviť úspechy a priniesť novú energiu do tímu v čase zásadnej športovej výzvy.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool už má nového trénera, Holanďana Slota nahradil Španiel Iraola © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Liverpool predstavil nového trénera, sa stal sa ním 43-ročný Španiel Andoni Iraola. Ten nahradil Arneho Slota, ktorého vedenie klubu odvolalo po neúspešnej obhajobe titulu v Premier League. Iraola bol hlavný kandidát na uvoľnenú pozíciu a podľa britských médií podpísal s vedením "The Reds" zmluvu na dva roky.
"Som veľmi nadšený, pretože FC Liverpool je veľký klub, jeden z najväčších na svete. Cítil som, že je to špeciálny klub, atmosféra, fanúšikovia, samotní hráči a možnosť bojovať o trofeje sú niečo, čo si nemožno nechať ujsť," povedal Iraola podľa oficiálneho webu nového zamestnávateľa.
Iraola si vybudoval pozitívnu povesť počas pôsobenia v Bournemouthe, ktorý v Premier League doviedol k 6. miestu, čo znamená premiérovú účasť klubu v Európskej lige. Predtým viedol aj Vallecano, Mirandes a AEK Larnaka.
FC Liverpool očakáva, že Iraola prinesie agresívnejší a naliehavejší herný štýl, ktorý pripomína éru bývalého obľúbeného trénera Jürgena Kloppa. Slotova metóda, ktorá bola kontrolovanejšia, nezabránila klubovému poklesu a slabému výsledku v uplynulej sezóne. FC Liverpool skončil až na piatej priečke, čo po úspechoch Kloppa znamenalo stratu ligového primátu aj absenciu trofeje.
Vlaňajšie tragické úmrtie útočníka Dioga Jotu malo vážny dopad na celé družstvo. Navyše, výdavky až 450 miliónov libier na nákup posíl nepriniesol očakávané výsledky. Slot tiež čelil kritike fanúšikov kvôli slabým výkonom a napätiu vo vzťahu s Mohamedom Salahom.
Iraola je rodák z Baskicka a počas hráčskej kariéry absolvoval vyše 500 zápasov za Bilbao a pôsobil aj v zámorskej MLS v tíme New York City, kde spolupracoval s Frankom Lampardom a Andreom Pirlom. Teraz prichádza na Anfield s cieľom obnoviť úspechy a priniesť novú energiu do tímu v čase zásadnej športovej výzvy.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool už má nového trénera, Holanďana Slota nahradil Španiel Iraola © SITA Všetky práva vyhradené.
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