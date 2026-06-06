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06. júna 2026
Nemci sa na MS 2026 predstavia bez mladíka Karla, vychádzajúca hviezda Bayernu Mníchov sa zranila na tréningu
Voľné miesto v kádri zaplní 20-ročný stredopoliar Assan Ouédraogo z RB Lipsko. Nemecká futbalová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike musí zaobísť bez mladého útočníka ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Voľné miesto v kádri zaplní 20-ročný stredopoliar Assan Ouédraogo z RB Lipsko.
Nemecká futbalová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike musí zaobísť bez mladého útočníka Lennarta Karla. Stále iba 18-ročný ofenzívny stredopoliar či krídelník Bayernu Mníchov totiž na tréningu utrpel svalové zranenie, ktorého vyradí zo šampionátu. Nemecká futbalová federácia (DFB) o tom informovala na svojich kanáloch.
"Lenny si počas záverečného tréningu natiahol svalový zväzok a kvôli tomuto zraneniu vypadol z kádra. Prajeme mu dobré zotavenie a myslíme na neho," uviedol DFB a doplnil, že voľné miesto v kádri zaplní 20-ročný stredopoliar Assan Ouédraogo z RB Lipsko.
Nemci sú už v USA a v sobotu ich v Chicagu čaká prípravný duel proti domácim Američanom. Strata Karla je pre Nemecko citeľná, keďže mladík bol jedným z prekvapení I. bundesligy v tejto sezóne. Rýchlo si vybojoval miesto v A-tíme pod vedením Vincenta Kompanyho na ceste za majstrovským titulom.
Karl debutoval v seniorskej reprezentácie Nemecka v nedeľu pri triumfe 4:0 nad národným tímom Fínska a pripísal si aj jednu prihrávku na gól.
Tréner Julian Nagelsmann potvrdil, že skúsený brankár Manuel Neuer nebude stopercentne fit na sobotňajší zápas proti USA, no dúfa, že sa uzdraví do prvého zápasu Nemecka na MS proti Curacau naplánovaného na 14. jún.
Neuer je majster sveta z roku 2014 a jeho nominácia všetkých prekvapila, keďže pozvánku do reprezentácie dostal po takmer dvoch rokoch od konca reprezentačnej kariéry.
"V jeho veku nepotrebuje veľa tréningov a vie, ako zvládnuť vysoký tlak. Je na ceste k svojej špičkovej forme, ale nechceme riskovať jeho zranenie v zápase proti USA," dodal Nagelsmann.
Zdroj: SITA.sk - Nemci sa na MS 2026 predstavia bez mladíka Karla, vychádzajúca hviezda Bayernu Mníchov sa zranila na tréningu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká futbalová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike musí zaobísť bez mladého útočníka Lennarta Karla. Stále iba 18-ročný ofenzívny stredopoliar či krídelník Bayernu Mníchov totiž na tréningu utrpel svalové zranenie, ktorého vyradí zo šampionátu. Nemecká futbalová federácia (DFB) o tom informovala na svojich kanáloch.
"Lenny si počas záverečného tréningu natiahol svalový zväzok a kvôli tomuto zraneniu vypadol z kádra. Prajeme mu dobré zotavenie a myslíme na neho," uviedol DFB a doplnil, že voľné miesto v kádri zaplní 20-ročný stredopoliar Assan Ouédraogo z RB Lipsko.
Nemci sú už v USA a v sobotu ich v Chicagu čaká prípravný duel proti domácim Američanom. Strata Karla je pre Nemecko citeľná, keďže mladík bol jedným z prekvapení I. bundesligy v tejto sezóne. Rýchlo si vybojoval miesto v A-tíme pod vedením Vincenta Kompanyho na ceste za majstrovským titulom.
Karl debutoval v seniorskej reprezentácie Nemecka v nedeľu pri triumfe 4:0 nad národným tímom Fínska a pripísal si aj jednu prihrávku na gól.
Tréner Julian Nagelsmann potvrdil, že skúsený brankár Manuel Neuer nebude stopercentne fit na sobotňajší zápas proti USA, no dúfa, že sa uzdraví do prvého zápasu Nemecka na MS proti Curacau naplánovaného na 14. jún.
Neuer je majster sveta z roku 2014 a jeho nominácia všetkých prekvapila, keďže pozvánku do reprezentácie dostal po takmer dvoch rokoch od konca reprezentačnej kariéry.
"V jeho veku nepotrebuje veľa tréningov a vie, ako zvládnuť vysoký tlak. Je na ceste k svojej špičkovej forme, ale nechceme riskovať jeho zranenie v zápase proti USA," dodal Nagelsmann.
Zdroj: SITA.sk - Nemci sa na MS 2026 predstavia bez mladíka Karla, vychádzajúca hviezda Bayernu Mníchov sa zranila na tréningu © SITA Všetky práva vyhradené.
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