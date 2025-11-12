Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Meniny má Svätopluk
 24hod.sk    Z domova

12. novembra 2025

Do strany SaS vstupuje Marián Damankoš, prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska – VIDEO


Do strany Sloboda a Solidarita (SaS) vstupuje Marián Damankoš, dlhoročný pedagóg, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy ...



snimka obrazovky 2025 11 12 124213 676x448 12.11.2025 (SITA.sk) - Do strany Sloboda a Solidarita (SaS) vstupuje Marián Damankoš, dlhoročný pedagóg, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska.

Pedagóg telom i dušou


„V strane SaS dlhodobo spájame ľudí, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť, prinášať riešenia a hovoriť pravdu – aj keď to nie je vždy populárne. Sme pravicová strana, veríme v nižšie dane, vyššie platy a v štát, ktorý bude konečne uprataný,“ uviedol pri predstavení nového člena strany predseda SaS Branislav Gröhling.

Ako dodal, SaS sa prirodzene otvára komunálnej politike a posilňuje svoj tím o osobnosti, ktoré tieto hodnoty žijú každý deň vo svojej práci a komunite.

„Mariána poznám dlhé roky. Je pedagóg telom aj dušou, človek s obrovskou praxou a rešpektom. V školstve pôsobí od roku 1999, vyštudoval filozofiu a dejepis, je autorom viacerých učebníc a dnes vedie jednu z najrešpektovanejších evanjelických škôl na Slovensku. Okrem toho sa aktívne venuje komunálnej politike v Prešove,“ povedal.

Hodnoty a moderná politika


Podľa Gröhlinga je Damankoš symbolom toho, že SaS rastie nielen programovo, ale aj hodnotovo. „Možno by niekto povedal, že sa pri toľkých konzervatívnych osobnostiach meníme. No, nie je to pravda. Nás všetkých spája to, že chceme dobre spravovať Slovensko. Som veľmi rád, že sa Marián rozhodol pridať k nám – verím, že jeho skúsenosti pomôžu posunúť dopredu školstvo aj komunálnu politiku,“ doplnil.

Damankoš poďakoval za prijatie a zdôraznil, že jeho cieľom je prispieť k rozvoju regiónov aj vzdelávania. Ako uviedol, v SaS vidí riešenia, ktoré môžu krajinu skutočne posunúť. Slovensko podľa neho potrebuje rozumnú rovnováhu medzi hodnotami a modernou politikou, ako aj konzervatívne, ale ekonomicky zodpovedné riešenia.

„Potrebujeme spravodlivý štát, ktorý funguje. Mojím cieľom je prispieť k tomu, aby školstvo bolo efektívne, aby mladí ľudia nemuseli hľadať uplatnenie v zahraničí, ale doma. Som Slovák, ktorý rád okolo seba vidí rozmanitosť – chcem, aby sa v tejto krajine žilo dobre všetkým, bez rozdielu,“ povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Do strany SaS vstupuje Marián Damankoš, prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

