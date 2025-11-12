Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svätopluk
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

TAURIS prichádza s prvou správou o udržateľnosti, svoju stratégiu stavia na troch pilieroch


Tagy: PR Tauris Udržateľnosť

Firma prichádza so svojou prvou správou o udržateľnosti za rok 2024 a dobrovoľne ju zverejňuje skôr, než vyžaduje legislatíva. Európska smernica jej ukladá túto povinnosť až od roku ...



Zdieľať
img_0001 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Firma prichádza so svojou prvou správou o udržateľnosti za rok 2024 a dobrovoľne ju zverejňuje skôr, než vyžaduje legislatíva. Európska smernica jej ukladá túto povinnosť až od roku 2027.


"Uvedomujeme si zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, udržateľnosť podnikania je preto neoddeliteľnou súčasťou našej dlhodobej obchodnej stratégie. V správe tak zverejňujeme naše kroky na ceste za lepšou — udržateľnou budúcnosťou Slovenska," hovorí Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT, do ktorého portfólia patrí aj TAURIS.

Správa je vypracovaná v súlade s európskou smernicou a podľa európskych štandardov nefinančného výkazníctva mapuje ako spoločnosť pokročila v úsilí o udržateľné podnikanie. TAURIS v správe rozpracoval každý z troch základných pilierov do väčších detailov a zadefinoval si opatrenia potrebné na dosiahnutie strategických cieľov udržateľnosti. "Usilujeme sa o minimálny dopad na životné prostredie, férové pracovné podmienky a transparentné riadenie. Veríme, že dlhodobý úspech je možný len v súlade s týmito hodnotami," dodáva Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS.

TAURIS ako nízkouhlíková spoločnosť do roku 2030


V rámci piliera zameraného na životné prostredie, klímu a energetiku spoločnosť vytrvalo pracuje na znižovaní emisií skleníkových plynov. A to najmä prostredníctvom výstavby udržateľnejších budov či podpory elektromobility a ďalších opatrení v oblasti logistiky a prepravy tovaru.

"Vytvorili sme Plán transformácie TAURIS na nízkouhlíkovú spoločnosť do roku 2030. Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, šetrné využívanie zdrojov a zvyšovanie množstva recyklovaných a udržateľných materiálov," vymenúva Richard Duda.

Za úspešnou spoločnosťou stoja spokojní zamestnanci


Sociálny pilier spoločnosti TAURIS sa venuje zamestnancom, ich vzdelávaniu a kariérnemu rozvoju. Za dôležité firma považuje tiež vyváženosť pracovného a súkromného života či ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Nezabúda však ani na vytváranie dobrých pracovných vzťahov na pracovisku a rovnosť šancí pre všetkých.

"Súčasne prostredníctvom dlhoročných partnerstiev uskutočňujeme viacero projektov na pomoc komunitám predovšetkým v regiónoch, kde pôsobíme. Zameriavame sa najmä na pomoc a pozdvihnutie marginalizovaných komunít, podporu zdravotníckych zariadení a charitatívnych organizácií," približuje Richard Duda.

Etické obchodné vzťahy a férové správanie


Pilier správy a riadenia podniku sa venuje veľmi dôležitej finančnej integrite a otvorenosti. TAURIS totiž medzi významné témy pri riadení zaraďuje etické správanie a etické obchodné vzťahy. Spoločnosti tiež záleží na vysokej kvalite a bezpečnosti produktov, digitalizácii, kybernetickej bezpečnosti a na ochrane osobných údajov. "Naše podnikanie je spoločensky zodpovedné, smerujúce k udržateľnosti, a zároveň sme aj spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom," konštatuje Richard Duda.

TAURIS je slovenskou spoločnosťou s viac ako 30-ročnou tradíciou. Patrí k popredným výrobcom a distribútorom mäsa, mäsových výrobkov a rybacích produktov. Do jej portfólia patrí aj RYBA Košice a svoje výrobky predáva tiež prostredníctvom siete vlastných predajní Mäsiarstva u Býka a RYBA Bistro. Spoločnosť sídli v Rimavskej Sobote, ale výrobné prevádzky vo viacerých mestách. Firma celkovo zamestnáva takmer 1500 ľudí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - TAURIS prichádza s prvou správou o udržateľnosti, svoju stratégiu stavia na troch pilieroch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Tauris Udržateľnosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrel Juraj Lexmann, významný liturgický hudobník, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu
<< predchádzajúci článok
Do strany SaS vstupuje Marián Damankoš, prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 