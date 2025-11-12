Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. novembra 2025

Štátna tajomníčka Roskoványi končí na ministerstve spravodlivosti, ukončenie jej funkcie navrhol Susko


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti

Katarína Roskoványi končí na rezorte spravodlivosti. Rozhodla o tom



66c45e67d6edb120535937 1 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Katarína Roskoványi končí na rezorte spravodlivosti. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Roskoványi pôsobila na ministerstve spravodlivosti ako štátna tajomníčka. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) navrhol ukončenie jej funkcie stredajším dňom. Vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pôsobila od 7. februára minulého roka.


Zdroj: SITA.sk - Štátna tajomníčka Roskoványi končí na ministerstve spravodlivosti, ukončenie jej funkcie navrhol Susko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti
