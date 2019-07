Do Turecka doviezli prvé súčasti ruského protiraketového systému S-400

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 12. júla (TASR) - Do Turecka dorazili v piatok prvé súčasti ruského protiraketového systému S-400. Oznámilo to v piatok turecké ministerstvo obrany, ktoré citovala agentúra AP.Prvé súčasti ruského systému podľa ministerstva doviezli na tureckú leteckú základňu Murted ležiacu neďaleko metropoly Ankara. Dodávky by podľa agentúry Reuters mali pokračovať aj v ďalších dňoch.Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi — spojencami v Severoatlantickej aliancii.Spojené štáty v tejto súvislosti Turecku pohrozili sankciami a vyradením zo spoločného programu vývoja bojových lietadiel typu F-35 a z ďalšej vojenskej spolupráce.Nákup ruského systému podľa Pentagónu ohrozí schopnosť Turecka spolupracovať s ostatnými spojencami v NATO. Ankara však americké výzvy na prehodnotenie svojho rozhodnutia odmietla.Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy, na základe ktorej má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov, bolo potvrdené v septembri 2017.Turecká strana vopred avizovala, že sa dodávky súčastí S-400 budú realizovať letecky. Zatiaľ nie je známe, kedy bude ruský systém v Turecku sprevádzkovaný.