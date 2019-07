Na brehu Váhu našiel rybár železné polotovary z doby železnej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dvorníky/Trnava 12. júla (TASR) – O náleze deviatich železných polotovarov kopijovitého a nožovitého tvaru z doby železnej až stredoveku aktuálne informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava. V riečisku Váhu pri Dvorníkoch v okrese Hlohovec ich pred časom našiel rybár vďaka nízkemu stavu hladiny rieky. Ide už o druhý hodnotný nález z Váhu v regióne. V roku 2017 išlo priamo v Hlohovci o bronzovú čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby (1900 - 1800 p. n. l.).informoval Matúš Sládok z KPÚ. Predmet, ktorý rybár zbadal, navonok vyzeral ako kameň, ale bol veľmi ťažký, vážil asi osem kilogramov. Mal zvláštny tvar, preto ho ako zaujímavosť priniesol do Vlastivedného múzea v Hlohovci na určenie. "" uviedol Sládok. Artefakty museli byť predtým, ako sa dostali do vody, zviazané alebo zabalené. Nález môže podľa Sládka súvisieť s blízkym historickým brodom, ale na miesto nájdenia ho mohla premiestniť rieka aj z väčšej vzdialenosti.Múzeum po určení predmetu upovedomilo nálezcu a informovalo KPÚ Trnava, ktorý nález prevzal na konanie o náleznom. "dodal Sládok.Za nález čepele spred dvoch rokov prináležala nálezcovi odmena, v zmysle zákona do výšky 100 percent hodnoty, ktorú určil znalec.