Irán si predvolal nemeckého a francúzskeho veľvyslanca, Brusel odsúdil popravu novinára

Odsúdený na smrť

Barbarský a neprijateľný čin

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Iránske ministerstvo zahraničia si v nedeľu predvolalo nemeckého veľvyslanca v Teheráne po tom, čo Európska únia odsúdila popravu iránskeho novinára, ktorého práca pomohla podnietiť celoštátne protesty v roku 2017. Informovala o tom štátna tlačová agentúra IRNA. Podľa nej si tiež v tejto súvislosti predvolali francúzskeho veľvyslanca.Štyridsaťsedemročného Rúholláha Zama popravili v sobotu obesením. Zam žil v exile vo Francúzsku, no iránske úrady ho zadržali, keď vlani cestoval do Iraku.V júni ho odsúdili na smrť, a to za "korupciu na Zemi", čo sa často používa v prípadoch týkajúcich sa špionáže a pokusov o zvrhnutie iránskej vlády.Nemecké ministerstvo zahraničia v sobotu vyjadrilo šok z okolností, za ktorých Zama odsúdili, aj z jeho "únosu zo zahraničia" a núteného návratu do Iránu.Francúzsky rezort zahraničia zase vo vyhlásení o poprave uviedol, že je to "barbarský a neprijateľný čin", ktorý je vážnou ranou pre slobodu prejavu v Iráne.Protesty v roku 2017 vyvolalo zvyšovanie cien, neskôr sa však obrátili proti celej vládnucej triede. Zamova webstránka AmadNews a kanál, ktorý vytvoril v komunikačnej aplikácii Telegram, zverejňovali načasovania protestov a trápne informácie o predstaviteľoch, ktoré priamo napádali iránsku šiitsku teokraciu, približuje agentúra AP. Zam utiekol z Iránu po tom, ako ho neprávom obvinili zo spolupráce so zahraničnou tajnou službou.