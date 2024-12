Do záloh budú môcť vstúpiť muži a ženy od 18 do 55 rokov, Kaliňákovo ministerstvo pripravuje zmenu legislatívy – VIDEO

5.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany pripravuje legislatívu pre zvýšenie odolnosti SR, do záloh budú môcť vstúpiť muži a ženy od 18 do 55 rokov veku. Informoval o tom minister obrany Smer-SD ). Ako priblížil, v tejto súvislosti pripravujú nové zákonné úpravy, ktoré predložia v najbližších dňoch. Otvorenie záloh pre civilistov by sa malo podľa jeho slov zrealizovať v priebehu roku 2025."Ministerstvo obrany má tak záujem o časť voľna, či už študentov, alebo ľudí stredného veku, či zrelých mužov a žien, aby sa stali súčasťou záloh v rámci národných obranných síl, kde si budú môcť vybrať z aktívnych alebo stredne aktívnych činností v prospech rezortu obrany. Princíp je postavený na 14 dňoch výcviku, šiestich víkendových dňoch a desiatich dní pohotovosti, keď za týchto 20 dní výcviku plus desať dní pohotovosti ponúkame príspevok vo výške 3 000 eur," vysvetlil minister obrany s tým, že rovnaký príspevok ponúknu aj za určité aktivity na podporu ochrany verejného poriadku profesionálnym vojakom.Minister informoval, že novým úpravám sa bude bližšie venovať na rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť v piatok 6. decembra. Prijatie zákona minister odhaduje v prvom polroku budúceho roka. Preto by pre tých, čo by mali záujem byť súčasťou záloh, pripadal do úvahy už letný či jesenný termín."Výhodné by to malo byť pre mladú generáciu, ktorá by na to mohla využiť letné prázdniny a získať finančný benefit. Platí to aj pre všetkých civilistov, ktorí v živote nemali kontakt s armádou," dodal minister s tým, že budú ešte podrobne uvažovať aj o podmienkach vstupu do záloh.Ako priblížil, veková štruktúra bude od 18 do 55 rokov a v prípade dobrého zdravotného stavu by mohla byť až do 60 rokov. Ako dodal, nie je záujmom nikoho, aby výcvik ohrozil niekomu zdravotný stav. "Nejaká zdravotná norma určite bude predpísaná a v ostatných veciach budeme skúmať aj spoľahlivosť, ktorá je dôležitá pre ciele, ktoré chceme aby zálohy plnili," uzavrel Kaliňák.