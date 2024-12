Nižšie ceny potravín sú predvianočný darček od Kauflandu: nečaká na nové sadzby dane a zlacňuje produkty nad rámec zníženej DPH

5.12.2024 (SITA.sk) -Predvianočné obdobie znamená vo väčšine rodín veľký nápor na domáce rozpočty, ktoré dostávajú zabrať nielen pri výbere darčekov, ale aj počas nákupov potravín. Tie sú pre slovenské peňaženky zaťažkávajúcou skúškou o to viac, že podľa údajov Eurostatu za rok 2023 priemerná domácnosť na Slovensku vynakladá na potraviny takmer 20 percent svojich mesačných výdavkov. Obchodný reťazec preto prichádza s riešením, ako spotrebiteľom uľahčiť finančne najnáročnejší mesiac v roku a od 5. decembra výrazne znižuje ceny pri stovkách produktov. Nečaká tak na znižovanie sadzby DPH, ktorá od budúceho roka pri potravinách klesne na 19 percent a pri základných potravinách na 5 percent, ale s týmto opatrením prichádza už pred príchodom sviatkov. Pokles cien bude výraznejší o to viac, že sa nekončí na hodnote plánovanej DPH, ale reťazec k nemu pridáva aj ďalšie extra zníženie.vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Úprava cien smerom nadol sa dotkne potravín naprieč celým sortimentom, pretože reťazec znížil ceny vyše 400 produktov. Na zozname nechýbajú mliečne výrobky, údeniny či lahôdky z pultového predaja, prísady na pečenie a varenie, balené aj nebalené pečivo, sladkosti, ale tiež trvanlivé výrobky ako ryža, múka, cukor, cestoviny, olej, margarín, káva či čaj. Ide o položky, ktoré spotrebitelia pravidelne vkladajú do nákupných košíkov, preto sa takéto zlacnenie pozitívne prejaví na úspore ich rodinných rozpočtov.dodáva Richard Bendík.Zníženie cien, ktoré je od 5. decembra platné vo všetkých 82 predajniach, nie je viazané len na predvianočné obdobie, ale týka sa aj nasledujúceho roku. Kaufland tak potvrdzuje, že v cenovej dostupnosti potravín si na domácom trhu udržuje pozíciu lídra a že jeho predajne sú pre slovenské domácnosti prvou voľbou na nákupy, čo tento rok dokázal opätovným získaním titulu Najdôveryhodnejší predajca potravín. Reťazcu ho v hlasovaní už štvrtý raz udelili zákazníci, ktorí ním ocenili jeho záväzok ponúkať pod jednou strechou najširší výber čerstvých a kvalitných produktov dostupných za výhodné ceny.Zoznam zlacnených produktov je dostupný na www.kaufland.sk/DPH Informačný servis