Hnutie Sme rodina chce zvýšiť sirotské dôchodky

Na snímke horný rad poslanci zľava Milan Krajniak, Boris Kollár, dolný rad zľava Peter Pčolinský (všetci traja Sme rodina). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Hnutie Sme rodina navrhuje zvýšiť percento, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky. Do parlamentu na septembrovú schôdzu predložili novelu zákona o sociálnom poistení.Nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi má nárok na sirotský dôchodok. Ten sa podľa platného zákona priznáva vo výške 40 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku. Poslanci hnutia navrhujú zvýšiť percento, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky na 50 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomrelý nárok.Poslanci upozorňujú na to, že zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018 vyplýva, že v tom roku bolo vyplatených 20.958 sirotských dôchodkov, čo je o 295 menej, ako ich bolo vyplatených v roku 2017. Klesajúci trend vyplatených sirotských dôchodkov bol zaznamenaný aj v roku 2017. S účinnosťou od 1. januára 2018 bol sirotský dôchodok valorizovaný na obdobie rokov 2018 až 2021.zdôvodňujú návrh poslanci.Novela zákona by mala začať platiť od 1. januára 2020.