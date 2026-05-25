Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Dobrá správa pre Slovensko? Švédsky mladík sa na MS bizarne zranil a nie je isté, či stihne vzájomný zápas – VIDEO, FOTO
Na videu je vidieť, ako koleno a ruka nepríjemne trafili taliansku striedačku a mladík má bolestivú grimasu na tvári.
Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku majú pred sebou posledné dva hracie dni v základných skupinách v mestách Zürich a Fribourg.
Rozhodne sa o postupujúcich do štvrťfinále, ale aj o tom, kto sa s elitnou kategóriou rozlúči. Veľká Británia svoju definitívu už spoznala a pôjde o stupienok nižšie, v "slovenskej" skupine si od 20.20 o záchranu zahrajú priamo Slovinci s Talianmi.
Vyraďovaciu časť si s určitosťou zahrajú výbery Švajčiarska, Fínska, Kanady a Česka. V hre sú ešte štyri miestenky do najlepšej osmičky, no až sedem tímov sa o nich "pobije".
Jedným z nich je aj Slovensko, ktoré v doteraz najdôležitejšom zápase výzve trápiacich sa favoritov zo Švédska. Oba štáty potrebujú aj nelichotivé výsledky Nórska, ktoré môže prekvapivo postúpiť do štvrťfinále.
A práve "tri korunky" prišli o 19-ročného útočníka Chicaga Blackhawks Antona Frondella. Dostal šancu až v dueloch proti Slovinsku a Taliansku, kde dvakrát bodoval za presné prihrávky.
Odvtedy na ostré stretnutie nenastúpil a stále je otázne, či tak stihne do utorňajšieho (26.5.) merania síl proti Slovensku. Trénersky štáb sa vyjadril, že nejde o nič vážne a nebojí sa ani klub NHL.
Napriek tomu štyri dni bude bez hokejového zápolenia a je otázne, či sa zmestí do švédskej zostavy plnej hviezdnych mien, ktoré však zatiaľ nespĺňajú očakávania.
Frondell proti Taliansku odohral takmer 14 minút bez bodového zápisu, no na konci tretej tretiny zaujal bizarným zranením, keď narazil do otvorenej striedačky súpera.
Na videu je vidieť, ako koleno a ruka nepríjemne trafili taliansku striedačku a mladík má bolestivú grimasu na tvári. V pondelok 25. mája by mal s tímom trénovať, no či zasiahne do duelu proti Slovensku, sa stále nevie. Zrejme sa o tom rozhodne až v deň zápasu o všetko.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-nedela-24-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (nedeľa 24. máj): Slovensko prehralo 1:5, výhry Fínska, Lotyšsky aj Dánska
Pomôže Nórsko?
Injury update: Anton Frondell is out of the lineup for Sweden today. It follows an incident yesterday where he didn't return after getting caught in the bench door.
Sending good vibes for a quick recovery. We need him 100% and ready to roll. #Blackhawks pic.twitter.com/rS1tvEfkKz
— Just Another Year Chicago: Blackhawks (@JAYChi_Hawks) May 23, 2026
