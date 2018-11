Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Štyria izraelskí policajti utrpeli ľahké zranenia, keď v priestoroch policajnej stanice v Jeruzaleme v noci na štvrtok nožom útočil nožom ozbrojený Palestínčan.Polícia informovala, že útočník prišiel pred vchod do policajnej stanice na jeruzalemskom predmestí Armon Hanaciv, kde pobodal troch policajtov. Polícia na jeho útok reagovala streľbou, pričom Palestínčana vážne zranila. Ľahké zranenia od črepiny streliva utrpel aj jeden z policajt.Polícia okolie stanice uzavrela a celý priestor prehľadáva, keďže má podozrenie, že útočník mohol mať komplica.Ako pripomenul denník The Times of Israel, predmestie Armon Hanaciv jemedzi východným a západným Jeruzalemom a v minulosti už bol dejiskom podobných útokov v rokoch 2015 a 2016. V januári minulého roku tam zasa na obľúbenej promenáde palestínsky vodič vrazil autom do skupiny izraelských vojakov, pričom štyroch z nich smrteľne zranil.Útok z noci na štvrtok sa odohral krátko po uzavretí prímeria medzi Izraelom a palestínskymi militantmi v pásme Gazy, ktorým sa skončili dva dni prudkej raketovej a mínometnej paľby a náletov. Palestínčania smerom na juh Izraela vypálili najmenej 460 rakiet a granátov, zatiaľ čo Izrael podnikol 160 náletov na Gazu, kde útočil na objekty používané na vojenské účely.Bol to najzávažnejší konflikt v oblasti od roku 2014. Vyžiadal si životy siedmich Palestínčanov. Jedna z rakiet vypálených z Gazy zabila v Izraeli pracujúceho Palestínčana pochádzajúceho z Predjordánska.