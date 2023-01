Dobrá voľba a Umiernení vylúčili spoluprácu s OĽaNO aj ďalšími stranami a možno sa pripoja k „modrým“

Chaos, nezodpovednosť a neschopnosť

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Dobrá voľba a Umiernení hľadá partnerov, s ktorými pôjde spoločne do predčasných parlamentných volieb. Z predvolebnej aj povolebnej spolupráce vylučuje strany Smer-SD Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO ) a „rôzne verzie fašistických strán“, uviedol pre agentúru SITA podpredseda strany Rado Baťo „Pre budúcnosť Slovenska je dôležité, aby boli politické strany po voľbách schopné zostaviť demokratickú vládu bez Roberta Fica a Igora Matoviča. To je náš jasný postoj, s ktorým ideme do rokovaní,“ povedal.Slovensko podľa neho potrebuje lepšiu správu vecí verejných a politikov, ktorí vedia, čo robia, keďže tri roky súčasnej vlády sprevádza neustály chaos, nezodpovednosť a neschopnosť.Najneskôr v polovici marca bude mať strana Dobrá voľba a Umiernení snem, ktorý rozhodne o tom, ako pôjde do predčasných volieb.„Väčšina vedenia sa prikláňa k tomu, že by Dobrá voľba mala hľadať partnera, nekandidovať samostatne a nerozbíjať hlasy demokratických voličov,“ povedal Baťo.Pripustil, že do úvahy pripadá napríklad pripojenie sa k projektu Mikuláša Dzurindu Miroslava Kollára (Spolu – občianska demokracia). Tí nedávno podpísali memorandum o spolupráci a požiadali o registráciu nového názvu strany Spolu, ktorá sa premenuje na Modrú koalíciu. „Niekoľkokrát som rokoval s pánom Miroslavom Kollárom a budeme v tom pokračovať. Akékoľvek spájanie musí mať význam. Môžeme sa integrovať, koľko chceme, ale najprv musíme ľuďom predstaviť, čo sme schopní robiť,“ povedal Baťo s dodatkom, že nechce unavovať voličov nekonečnými rečami o spolupráci, z ktorej by nakoniec nič nebolo.Rado Baťo očakáva, že Kollár s Dzurindom vylúčia budúcu spoluprácu s OĽaNO. Ak má vzniknúť lepšia ponuka pre voličov, nemyslí si, že prvý, s kým si treba sadnúť za rokovací stôl, je Eduard Heger (OĽaNO) , ktorý je spolutvorcom súčasného chaosu. Ak sa Heger nedištancuje od Matoviča a spolupráce s ním, nevie si s ním predstaviť žiadne rokovania.Predsedom strany Dobrá voľba a Umiernení zostáva do snemu Tomáš Drucker . Najneskôr do polovice marca by mali delegáti na sneme zvoliť nové vedenie strany. Drucker pred časom oznámil, že už na post predsedu kandidovať nebude, pretože bol vybraný na manažérsky študijný program na London Business School.