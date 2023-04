Dobrá voľba zanikne, Drucker a ďalší idú k Pellegrinimu do Hlasu

Dobrá voľba nebude fungovať ako platforma

27.4.2023 (SITA.sk) - Časť odborníkov z Dobrej voľby sa už čoskoro stane súčasťou strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) . Do strany vstúpi aj predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker , ktorého zároveň líder Hlasu-SD Peter Pellegrini navrhne do predsedníctva a dá mu popredné miesto na kandidátke.Strana Dobrá voľba po tomto spojení zanikne. V exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA to povedal Peter Pellegrini.„Udiali sa už všetky potrebné administratívne kroky aj zo strany Dobrej voľby, ich predsedníctvo odsúhlasilo postup. Tí ľudia, u ktorých vidíme potenciál a ktorí majú záujem, súhlasia s politikou Hlasu-SD a chcú posilniť naše tímy, sa stanú súčasťou strany Hlas-SD,“ uviedol.Zdôraznil, že Dobrá voľba nebude fungovať ako platforma na kandidačnej listine Hlasu-SD, „ako to robia častokrát podvodne iné strany, aby nevytvárali koalície a piatim – šiestim stranám tam dovolia mať poslancov a človek potom ani nevie, čo to je za stranu". Jej členovia vstúpia priamo do štruktúr strany Hlas-SD, pričom tento krok je pre každého z nich dobrovoľný.Podpredseda Dobrej voľby Rado Baťo nebude kandidovať za Hlas-SD do parlamentu, podľa Pellegriniho sa venuje vlastným aktivitám. Bližšie bude o spojení Dobrej voľby s Hlasom-SD informovať spolu s Tomášom Druckerom v piatok na tlačovej konferencii.Po uzavretí zmluvy o spolupráci Dobrá voľba ako strana zanikne. „Jednoducho, zlúčením s Hlasom-SD zanikne a prestane existovať v registri politických strán, čiže týmto naším spojením aj zmenšíme počet politických strán na Slovensku,“ zdôraznil líder Hlasu-SD.Poukázal na to, že na Slovensku je v porovnaní s vyspelým svetom asi rekordný počet strán na počet obyvateľov, je ich okolo stovky a stále vznikajú nové.„Má to byť aj odpoveď všetkým tým amatérom a spasiteľom, ktorí prídu, že idú všetko zjednocovať a nakoniec sa ukáže, že sa drobia ako omrvinky zo suchého rožka,“ skonštatoval Pellegrini.Podľa svojich slov chce ukázať, že takto sa to má robiť, keď sa chcú spojiť dve politické strany slušne a na odbornom princípe. „A nie, ako nám to tu predvádza či už Mikuláš Dzurinda Eduard Heger alebo pani Remišová , ktorá sa ponúka a nikde ju nechcú,“ dodal.Dobrá voľba dosiahla v predchádzajúcich parlamentných voľbách výsledok cez tri percentá. Pellegrini podotkol, že v súčasnosti tejto strane rôzne modely merajú 1,8 percenta, niekde nad dve a niekde pod jedno percento. Počet miest na kandidátke Hlasu-SD dostane primerane týmto preferenciám.„V nejakom pravidelnom intervale sa budú vyskytovať na našej kandidačnej listine a, logicky, pán predseda Drucker bude tým najvyššie postaveným kandidátom strany Dobrá voľby na našej kandidátke,“ doplnil. Líder Hlasu-SD verí, že Tomáš Drucker si upraví svoje povinnosti v Londýne v rámci svojho medzinárodného štúdia a v lete a v septembri sa intenzívne zapojí do volebnej kampane.