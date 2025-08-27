Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Súčasnú vládu vnímajú ako stabilnú najmä voliči koalície, veria aj v riadny termín parlamentných volieb


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Parlamentné voľby Predčasné voľby Prieskum vládna koalícia

Vyše tretiny Slovákov si myslí, že súčasná vláda je stabilná. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre



Zdieľať
66e2c6193b10e334778698 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Vyše tretiny Slovákov si myslí, že súčasná vláda je stabilná. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre Denník N zrealizovala agentúra IPSOS v dňoch 15. až 19. augusta na reprezentatívnej vzorke 1 072 respondentov.


V prieskume 8,2 percenta respondentov uviedlo, že rozhodne súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia tvorená stranami Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a ďalšími menšími politickými subjektmi je stabilná. Ďalších 27,9 percenta odpovedalo, že skôr súhlasia. Celkovo teda súhlasilo s týmto tvrdením 36,1 percenta opýtaných.

Rozhodne s ním ale nesúhlasilo 23,2 percenta účastníkov prieskumu a skôr nesúhlasilo 27,5 percenta, čo je spolu 50,7 percenta. Odpovedať na otázku nevedelo uviesť 13,2 percenta respondentov.

S tvrdením najčastejšie súhlasia voliči Smeru


S tvrdením, že koalícia je stabilná najčastejšie súhlasia voliči strany Smer, celkovo ide o temer 89 percent z nich (zahŕňa odpovede rozhodne súhlasím a skôr súhlasím). Koalícia je stabilná aj podľa voličov Hlasu, s tvrdením o jej stabilite súhlasia tri štvrtiny jeho voličov. S tvrdením sa stotožnila aj viac ako polovica mimoparlamentného hnutia Republika.

Najväčšmi o stabilite koalície pochybuje elektorát opozičných subjektov Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, a tiež mimoparlamentných Demokratov. S tvrdením o jej stabilite súhlasí približne desatina ich voličov, vo všetkých troch prípadoch viac ako 85 percent rozhodne alebo skôr nesúhlasí, u Demokratov je to vyše 89 percent.

Medzi nevoličmi považuje vládnu koalíciu za stabilnú necelá polovica z nich (48,4 percenta), štvrtina z nich odpovedala, že nevie. Medzi nerozhodnutými voličmi takmer tretina (32,2 percenta) zvolila odpoveď neviem, štvrtina si myslí, že vládna koalícia je stabilná a viac než 40 percent odpovedalo, že skôr alebo rozhodne nesúhlasí s tým, že súčasná koalícia je stabilná.

Názory na predčasné voľby


Napriek názorom na stabilitu koalície 62 percent respondentov vyjadrilo názor, že najbližšie parlamentné voľby budú v riadnom termíne na jeseň 2027. To, že voľby budú určite v riadnom termíne si myslí 32,9 percenta respondentov, ďalších 29,1 percenta je toho názoru, že skôr budú v riadnom termíne.

Šestnásť percent je toho názoru, že skôr budú predčasné voľby, o tom, že Slovensko sa určite dočká predčasných volieb ešte pred septembrom 2027 je presvedčených 3,6 percenta opýtaných. Na otázku nevedelo odpovedať 18,5 percenta účastníkov prieskumu.

Tomu, že voľby budú určite alebo skôr v riadnom termíne najväčšmi veria voliči koaličného Hlasu, celkovo ide o takmer 85 percent z nich. Nasledujú voliči mimoparlamentného hnutia Republika, kde tieto odpovede uvádzalo celkovo 82,6 percenta, rovnako verí vo voľby v riadnom termíne 82 percent voličov Smeru.

V predčasné voľby najväčšmi veria voliči hnutia Slovensko, ide celkovo o takmer 42 percent z nich. Predčasné voľby tiež očakáva približne tretina voličov Progresívneho Slovenska a 25,7 percenta voličov strany SaS. To, že skôr budú predčasné voľby si myslí aj 21,9 percenta voličov Demokratov.

Príprava konsolidácie verejných financií


Respondentov sa v prieskume pýtali aj na to, do akej miery súhlasia s tvrdením, že súčasná koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu verejných financií. S tým, že koalícia zvládne dobre pripraviť konsolidáciu rozhodne súhlasilo 9,5 percenta opýtaných, ďalších 23,5 percenta skôr súhlasilo.

S tvrdením rozhodne nesúhlasilo 32,3 percenta respondentov, odpoveď skôr nesúhlasím uviedlo 19,1 percenta z nich. Na otázku nevedelo odpovedať 15,7 percenta účastníkov prieskumu.


Zdroj: SITA.sk - Súčasnú vládu vnímajú ako stabilnú najmä voliči koalície, veria aj v riadny termín parlamentných volieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Parlamentné voľby Predčasné voľby Prieskum vládna koalícia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 