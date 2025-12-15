Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

15. decembra 2025

Dobrovodský odporúča Ústavnému súdu SR pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov, upozornil na nezvratné dopady


Tagy: Ochrana oznamovateľov Ombudsman Verejný ochranca práv

Ústavný súd SR by mal pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov. Myslí si to verejný ochranca práv, ktorý ...



6565e98c1e5a7558339631 676x451 15.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd SR by mal pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov. Myslí si to verejný ochranca práv, ktorý upozornil na nezvratné dopady, najmä na slobodu prejavu oznamovateľov.


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa obrátil na ústavný súd so stanoviskom, ktorým podporuje návrh 63 poslancov parlamentu na pozastavenie účinnosti nového zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon vstupuje do platnosti od 1. januára 2026.

Zásahy do základných práv a slobôd


Ombudsman upozornil, že okamžitá účinnosť zákona môže viesť k nezvratným zásahom do základných práv a slobôd. Dotkne sa to podľa jeho slov najmä slobody prejavu, ktorá je garantovaná v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. "Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva neoddeliteľnou súčasťou tejto slobody," zdôraznil ombudsman.

Kľúčovým problémom sú podľa neho nové ustanovenia, ktorými sa umožňuje kedykoľvek preskúmavať už udelenú ochranu oznamovateľa, a to aj na podnet zamestnávateľa. Takýto mechanizmus podľa verejného ochrancu práv vnáša do systému ochrany výraznú neistotu, pokiaľ ide o podmienky získania ochrany, ale aj o jej trvanie. Dobrovodský upozornil, že oznamovateľ sa môže ocitnúť v stave, keď si nebude istý, či mu bude ochrana zachovaná.

"Takáto neistota má potenciál odradiť jednotlivcov od toho, aby upozorňovali na závažné porušenia práva," dodal Dobrovodský. Spätné zrušenie ochrany tak môže podľa neho pôsobiť zastrašujúco. Ombudsman zdôraznil, že to je v rozpore s európskymi štandardmi ochrany slobody prejavu a verejného záujmu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spätná zmena pravidiel


Dobrovodský súčasne poukázal aj na to, že zákonodarca zmenil pravidlá spätne, čím oslabil dôveru tých, ktorí sa v minulosti rozhodli oznámiť protispoločenskú činnosť. Urobili tak totiž v presvedčení, že štát im poskytne stabilnú a predvídateľnú ochranu.

"Štát pozýval oznamovateľov, aby mu dôverovali. Nový zákon však vysiela signál, že táto dôvera môže byť spätne spochybnená. Novoprijatý zákon odkazuje takto dôverujúcim oznamovateľom z minulosti, že to pozvanie k dôvere nebolo myslené až tak vážne. Po novom to celé môže skončiť inak, t. j., že dôjde k spätnému zrušeniu ochrany," upozornil ombudsman.

Vysvetlil, že ak by zákon nadobudol účinnosť v navrhovanom znení, hrozí, že ochrana oznamovateľov sa oslabí natoľko, že sa z nej stane len formálny sľub. Verejný ochranca práv tak považuje spätné preskúmavanie a rušenie ochrany za opatrenie, ktoré bude zastrašujúce a odradí ľudí od uplatňovania ich slobody prejavu v záujme spoločnosti. Dobrovodský preto pokladá za nevyhnutné, aby ústavný súd účinnosť zákona pozastavil až do rozhodnutia o jeho súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský odporúča Ústavnému súdu SR pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov, upozornil na nezvratné dopady © SITA Všetky práva vyhradené.

