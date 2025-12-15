Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. decembra 2025

Najvyšší súd zdôraznil, že rozhodnutie o dovolaní vo veci Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Súdy

Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci najvyššieho súdu ako súdu ...



Zdieľať
bp_2082 676x451 15.12.2025 (SITA.sk) - Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho.


Ako ďalej uviedol Najvyšší súd SR v stanovisku, súdy nemôžu a ani nesmú reagovať na politické interpretácie svojich rozhodnutí. Ich úlohou je podľa stanoviska zabezpečiť, aby každá vec bola posúdená v súlade so zákonom, nezávisle a nestranne. „Najvyšší súd SR nerozhoduje v politických kategóriách ani v jazyku verejných emócií,“ zdôraznil súd.

Fico o nevine Kováčika


O nevine Kováčika hovoril v súvislosti s rozhodnutím dovolacieho senátu premiér Robert Fico (Smer-SD). Konkrétne povedal, že rozhodnutie dovolacieho súdu je obrovský úspech pre Kováčika, lebo je teraz nevinný.

Dovolací senát Najvyššieho súdu SR minulý týždeň rozhodol, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti Borisa Suska, ako aj samotného Kováčika, zrušil.

Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Dovolanie podal minister Susko


Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ešte v lete 2024 podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý Kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Reagoval tak na doručený podnet obhajcu odsúdeného, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený.


Najvyšší súd (NS) SR uznal 24. mája 2022 Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.

Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia aj trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.

Kováčika následne v septembri 2024 uznal Špecializovaný trestný súd za vinného aj v druhej korupčnej kauze. Kauza sa týkala prijatia úplatku 50-tisíc eur od podnikateľa Petra Košča, ktorý bol ukrytý v knihe. Súd zároveň upustil od uloženia súhrnného trestu pre Kováčika, nakoľko doterajší trest z prvej kauzy považoval za dostatočný.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd zdôraznil, že rozhodnutie o dovolaní vo veci Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dobrovodský odporúča Ústavnému súdu SR pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov, upozornil na nezvratné dopady
<< predchádzajúci článok
Liberáli rozložili pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“ – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 