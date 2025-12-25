Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je 1. Sviatok vianočný
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby


Tagy: Ombudsman Verejný ochranca práv

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby považuje chudobu. Uviedol to v rozhovore pre SITA aj ...



Zdieľať
64196cf8d5e38462446142 676x451 25.12.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby považuje chudobu. Uviedol to v rozhovore pre SITA aj s poukazom na tragické požiare v prostredí marginalizovaných komunít, ku ktorým došlo v tomto roku. Podľa ombudsmana je chudoba zároveň príčinou aj následkom porušovania ľudských práv.


„Chudoba pritom môže mať rôzne podoby a môže zasahovať do rôznych sfér základných práv a slobôd – od práva na dôstojný život, cez právo na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, až po právo na sociálne zabezpečenie. Aj z tohto dôvodu som v minulosti organizoval dva okrúhle stoly za účasti zástupcov ministerstiev, kompetentných orgánov verejnej moci, poskytovateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či tretieho sektora na tému chudoby,“ uviedol Dobrovodský.

Cieľom týchto okrúhlych stolov bola podľa neho výmena poznatkov s cieľom navrhnutia opatrení, ktoré budú viesť k eliminácii prípadov, v ktorých človek prepadne sieťou sociálno-zdravotnej starostlivosti. „Tému chudoby teda vnímam citlivo a v širšom kontexte. Je totiž našou kolektívnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby nikto nezostal zabudnutý a na okraji spoločnosti,“ dodal ombudsman.

>>> Celý rozhovor s Róbertom Dobrovodským




Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ombudsman Verejný ochranca práv
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom
<< predchádzajúci článok
Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 