|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. decembra 2025
Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby považuje chudobu. Uviedol to v rozhovore pre SITA aj ...
Zdieľať
25.12.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby považuje chudobu. Uviedol to v rozhovore pre SITA aj s poukazom na tragické požiare v prostredí marginalizovaných komunít, ku ktorým došlo v tomto roku. Podľa ombudsmana je chudoba zároveň príčinou aj následkom porušovania ľudských práv.
„Chudoba pritom môže mať rôzne podoby a môže zasahovať do rôznych sfér základných práv a slobôd – od práva na dôstojný život, cez právo na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, až po právo na sociálne zabezpečenie. Aj z tohto dôvodu som v minulosti organizoval dva okrúhle stoly za účasti zástupcov ministerstiev, kompetentných orgánov verejnej moci, poskytovateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či tretieho sektora na tému chudoby,“ uviedol Dobrovodský.
Cieľom týchto okrúhlych stolov bola podľa neho výmena poznatkov s cieľom navrhnutia opatrení, ktoré budú viesť k eliminácii prípadov, v ktorých človek prepadne sieťou sociálno-zdravotnej starostlivosti. „Tému chudoby teda vnímam citlivo a v širšom kontexte. Je totiž našou kolektívnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby nikto nezostal zabudnutý a na okraji spoločnosti,“ dodal ombudsman.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby © SITA Všetky práva vyhradené.
„Chudoba pritom môže mať rôzne podoby a môže zasahovať do rôznych sfér základných práv a slobôd – od práva na dôstojný život, cez právo na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, až po právo na sociálne zabezpečenie. Aj z tohto dôvodu som v minulosti organizoval dva okrúhle stoly za účasti zástupcov ministerstiev, kompetentných orgánov verejnej moci, poskytovateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či tretieho sektora na tému chudoby,“ uviedol Dobrovodský.
Cieľom týchto okrúhlych stolov bola podľa neho výmena poznatkov s cieľom navrhnutia opatrení, ktoré budú viesť k eliminácii prípadov, v ktorých človek prepadne sieťou sociálno-zdravotnej starostlivosti. „Tému chudoby teda vnímam citlivo a v širšom kontexte. Je totiž našou kolektívnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby nikto nezostal zabudnutý a na okraji spoločnosti,“ dodal ombudsman.
>>> Celý rozhovor s Róbertom Dobrovodským
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský považuje chudobu za najväčšiu ľudskoprávnu výzvu dnešnej doby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom
Európska únia ostro odsudzuje americké sankcie voči piatim európskym predstaviteľom
<< predchádzajúci článok
Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie
Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie