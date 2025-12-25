Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

25. decembra 2025

Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie


Ruské strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane uskutočnili „plánovaný" let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora, uviedlo vo štvrtok ruské ...



tupolev tu 95 676x462 25.12.2025 (SITA.sk) - Ruské strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane uskutočnili „plánovaný“ let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany podľa ruských tlačových agentúr.


Ministerstvo nešpecifikovalo presný dátum letov lietadiel Tu-95 ani krajiny, ktoré nasadili monitorovacie lietadlá. „Ruské strategické bombardéry a nosiče rakiet Tu-95MS uskutočnili plánovaný let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora,“ uviedlo ministerstvo s odkazom na oblasti severne od Škandinávie a severozápadne od Ruska.

„V určitých úsekoch trasy boli bombardéry sprevádzané stíhačkami cudzích krajín,“ dodalo ministerstvo. Podľa neho sa takéto lety pravidelne konajú v mnohých regiónoch a sú v súlade s medzinárodným právom.

Začiatkom tohto mesiaca Južná Kórea a Japonsko kritizovali lety ruských a čínskych vojenských lietadiel v blízkosti svojich území, čo ich prinútilo vyslať stíhačky. Podľa Tokia dva ruské bombardéry Tu-95 leteli z Japonského mora, aby sa stretli s dvoma čínskymi bombardérmi H-6 východne od Číny, a následne uskutočnili spoločný let okolo krajiny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie © SITA Všetky práva vyhradené.

