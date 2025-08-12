|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v utorok telefonicky a následne listom obrátil na ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića so žiadosťou o prešetrenie ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v utorok telefonicky a následne listom obrátil na ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića so žiadosťou o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci. Najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku napadli nacionalisti.
„Podľa medializovaných správ došlo v Báčskom Petrovci, meste s významnou slovensky hovoriacou populáciou, k narušeniu fotografickej výstavy organizovanej miestnymi Slovákmi. Výstava obsahovala fotografie z nedávnych študentských protestov. Skupina občanov mala údajne zničiť vystavené fotografie a následne fyzicky napadnúť organizátorov a okolostojacich,“ uviedol Dobrovodský.
Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy. Róbert Dobrovodský zdôrazňuje, že tieto obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu.
„Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ hovorí Róbert Dobrovodský.
List bol napísaný v súlade Memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv Slovenskej republiky a Ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k Memorandu o porozumení bol podpísaný počas augustovej návštevy verejného ochrancu práv v Srbsku.
„Požiadal som kolegu Zorana Pašalića o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ dodal ombudsman.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.
Fyzické napadnutie organizátora
„Podľa medializovaných správ došlo v Báčskom Petrovci, meste s významnou slovensky hovoriacou populáciou, k narušeniu fotografickej výstavy organizovanej miestnymi Slovákmi. Výstava obsahovala fotografie z nedávnych študentských protestov. Skupina občanov mala údajne zničiť vystavené fotografie a následne fyzicky napadnúť organizátorov a okolostojacich,“ uviedol Dobrovodský.
Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy. Róbert Dobrovodský zdôrazňuje, že tieto obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu.
„Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ hovorí Róbert Dobrovodský.
Dodatok k Memorandu
List bol napísaný v súlade Memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv Slovenskej republiky a Ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k Memorandu o porozumení bol podpísaný počas augustovej návštevy verejného ochrancu práv v Srbsku.
„Požiadal som kolegu Zorana Pašalića o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ dodal ombudsman.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump sa pred cestou na Aljašku dvakrát pomýlil a povedal, že ide do Ruska
Trump sa pred cestou na Aljašku dvakrát pomýlil a povedal, že ide do Ruska
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa