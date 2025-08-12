Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. augusta 2025

Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v utorok telefonicky a následne listom obrátil na ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića so žiadosťou o prešetrenie ...



Zdieľať
3j2a3200 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v utorok telefonicky a následne listom obrátil na ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašalića so žiadosťou o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci. Najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku napadli nacionalisti.

Fyzické napadnutie organizátora


„Podľa medializovaných správ došlo v Báčskom Petrovci, meste s významnou slovensky hovoriacou populáciou, k narušeniu fotografickej výstavy organizovanej miestnymi Slovákmi. Výstava obsahovala fotografie z nedávnych študentských protestov. Skupina občanov mala údajne zničiť vystavené fotografie a následne fyzicky napadnúť organizátorov a okolostojacich,“ uviedol Dobrovodský.

Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy. Róbert Dobrovodský zdôrazňuje, že tieto obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu.

„Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ hovorí Róbert Dobrovodský.

Dodatok k Memorandu


List bol napísaný v súlade Memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv Slovenskej republiky a Ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k Memorandu o porozumení bol podpísaný počas augustovej návštevy verejného ochrancu práv v Srbsku.

„Požiadal som kolegu Zorana Pašalića o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ dodal ombudsman.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ombudsman Srbsko Verejný ochranca práv
