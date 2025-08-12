|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa
Tagy: Oslobodenie Súdy Úkladná vražda
Najvyšší súd SR na utorkovom verejnom zasadnutí právoplatne oslobodil Branislava Kurtulíka, ktorý čelil obžalobe z úkladnej vraždy podnikateľa
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na utorkovom verejnom zasadnutí právoplatne oslobodil Branislava Kurtulíka, ktorý čelil obžalobe z úkladnej vraždy podnikateľa Rastislava Habšudu ešte z roku 2006.
Odvolací súd tak nevyhovel návrhu prokurátora, ktorý požadoval vec vrátiť na Špecializovaný trestný súd, aby vec opätovne prejednal a rozhodol. Podľa predsedu odvolacieho senátu Petra Paludu totiž prvostupňový súd vyhodnotil dôkazy vo veci zákonne a správe, a odvolanie prokurátora tak bolo nedôvodné.
Senát Špecializovaného trestného súdu v decembri 2023 oslobodil Kurtulíka spod obžaloby z trestného činu úkladnej vraždy. Dôvodom bolo, že podľa prvostupňového súdu nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný. Prokurátor sa vtedy proti rozsudku odvolal.
Mŕtve telo podnikateľa vylovili hasiči v apríli 2006 z vodnej nádrže v Novákoch. V tom čase bol nezvestný približne dva týždne. Zavraždený mal ruky zviazané a ústa aj oči prelepené kobercovou lepiacou páskou. Okrem toho mal okolo krku uviazané lano, ku ktorému bol pripevnený kanalizačný poklop.
Motívom vraždy boli údajne peniaze. Obžalovaný, ktorý podľa obžaloby konal na objednávku s ďalšou doposiaľ nestotožnenou osobou, však trval na svojej nevine.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvolací súd tak nevyhovel návrhu prokurátora, ktorý požadoval vec vrátiť na Špecializovaný trestný súd, aby vec opätovne prejednal a rozhodol. Podľa predsedu odvolacieho senátu Petra Paludu totiž prvostupňový súd vyhodnotil dôkazy vo veci zákonne a správe, a odvolanie prokurátora tak bolo nedôvodné.
Senát Špecializovaného trestného súdu v decembri 2023 oslobodil Kurtulíka spod obžaloby z trestného činu úkladnej vraždy. Dôvodom bolo, že podľa prvostupňového súdu nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný. Prokurátor sa vtedy proti rozsudku odvolal.
Mŕtve telo podnikateľa vylovili hasiči v apríli 2006 z vodnej nádrže v Novákoch. V tom čase bol nezvestný približne dva týždne. Zavraždený mal ruky zviazané a ústa aj oči prelepené kobercovou lepiacou páskou. Okrem toho mal okolo krku uviazané lano, ku ktorému bol pripevnený kanalizačný poklop.
Motívom vraždy boli údajne peniaze. Obžalovaný, ktorý podľa obžaloby konal na objednávku s ďalšou doposiaľ nestotožnenou osobou, však trval na svojej nevine.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Oslobodenie Súdy Úkladná vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci
Dobrovodský požiadal ombudsmana Srbska o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci
<< predchádzajúci článok
Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou
Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou