Utorok 12.8.2025
12. augusta 2025
Trump sa pred cestou na Aljašku dvakrát pomýlil a povedal, že ide do Ruska
Tagy: Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie dvakrát povedal, že „ide do Ruska“, keď hovoril o svojich nadchádzajúcich rokovaniach s ruským vládcom
12.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie dvakrát povedal, že „ide do Ruska“, keď hovoril o svojich nadchádzajúcich rokovaniach s ruským vládcom Vladimirom Putinom na Aljaške, ktorá je americkým štátom. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
„Viete, idem sa stretnúť s Putinom. V piatok idem do Ruska," pomýlil si Trump zemepis prvýkrát. Neskôr počas brífingu sa šéf Bieleho domu pomýlil druhýkrát a opäť povedal, že ide do Ruska.
„Ideme do Ruska. Bude to veľká vec,“ vyjadril sa. Trump počas tlačovej konferencie povedal, že očakáva, že jeho stretnutie s Putinom bude „konštruktívne“, ale nevylúčil, že výsledok by mohol byť negatívny.
Americká mimovládna organizácia Stand Up Alaska chystá proti pripravovanému stretnutiu Trumpa s Putinom na Aljaške protest. Protest je naplánovaný na 14. augusta čiže deň pred samitom. Organizátori uviedli, že sú proti prítomnosti medzinárodného vojnového zločinca vo svojom štáte.
„So súhlasom guvernéra prezident pozval Vladimira Putina a my sme tu, aby sme vyslali jasný odkaz Donaldovi Trumpovi aj Putinovi: Aljaška je rozhodne proti autoritárstvu,“ vyhlásili a dodali, že Aljaška podporuje Ukrajinu.
Nevylúčil ani negatívny výsledok
Chystá sa aj protest
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
