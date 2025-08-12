Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Trump sa pred cestou na Aljašku dvakrát pomýlil a povedal, že ide do Ruska


Tagy: Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie dvakrát povedal, že „ide do Ruska“, keď hovoril o svojich nadchádzajúcich rokovaniach s ruským vládcom



trump_22367 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie dvakrát povedal, že „ide do Ruska“, keď hovoril o svojich nadchádzajúcich rokovaniach s ruským vládcom Vladimirom Putinom na Aljaške, ktorá je americkým štátom. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Nevylúčil ani negatívny výsledok


„Viete, idem sa stretnúť s Putinom. V piatok idem do Ruska," pomýlil si Trump zemepis prvýkrát. Neskôr počas brífingu sa šéf Bieleho domu pomýlil druhýkrát a opäť povedal, že ide do Ruska.

„Ideme do Ruska. Bude to veľká vec,“ vyjadril sa. Trump počas tlačovej konferencie povedal, že očakáva, že jeho stretnutie s Putinom bude „konštruktívne“, ale nevylúčil, že výsledok by mohol byť negatívny.

Chystá sa aj protest


Americká mimovládna organizácia Stand Up Alaska chystá proti pripravovanému stretnutiu Trumpa s Putinom na Aljaške protest. Protest je naplánovaný na 14. augusta čiže deň pred samitom. Organizátori uviedli, že sú proti prítomnosti medzinárodného vojnového zločinca vo svojom štáte.

„So súhlasom guvernéra prezident pozval Vladimira Putina a my sme tu, aby sme vyslali jasný odkaz Donaldovi Trumpovi aj Putinovi: Aljaška je rozhodne proti autoritárstvu,“ vyhlásili a dodali, že Aljaška podporuje Ukrajinu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trump sa pred cestou na Aljašku dvakrát pomýlil a povedal, že ide do Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovensko potvrdilo svoje mierové postoje. Chce, aby samit na Aljaške priniesol ukončenie vojny na Ukrajine
