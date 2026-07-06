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06. júla 2026

Dobrovodský presadil zmeny vo väzniciach, novinky zlepšia zaobchádzanie s odsúdenými – FOTO


Tagy: Ľudské práva Odsúdení Ombudsman väzenstvo Verejný ochranca práv výkon trestu

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dosiahol zmeny vo výkone väzby, ktoré od 1. júla posilnia ochranu ľudskej dôstojnosti, zdravia a základných práv.  Verejný ochranca práv



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6.7.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dosiahol zmeny vo výkone väzby, ktoré od 1. júla posilnia ochranu ľudskej dôstojnosti, zdravia a základných práv. 


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský dosiahol významné zmeny v oblasti výkonu väzby a trestu odňatia slobody. Cieľom zmien, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla, je posilnenie ochrany ľudskej dôstojnosti, zdravia a základných práv osôb vo väzbe či výkone trestu. „Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva. Naše pripomienky k právnym predpisom podporili humanizáciu väzenského systému na Slovensku.“ uviedol ombudsman.

Evidencia zranení a nočné kontroly


Významnou zmenou je zavedenie presnejšej evidencie zranení pri nástupe do väzby alebo do výkonu trestu. Tie budú zaznamenávať do takzvanej mapy tela. Informácie budú následne postupované prokuratúre. Podľa verejného ochrancu práv môže takýto postup významne prispieť k odhaľovaniu prípadov možného zlého zaobchádzania a posilniť tak ochranu práv osôb v ústavoch.

Ďalšou pozitívnou zmenou je šetrnejší výkon nočných kontrol. Ombudsman priblížil, že tie sa budú po novom vykonávať len v nevyhnutných prípadoch, ak je to potrebné na kontrolnú činnosť či ochranu zdravia a života. S tým súvisia aj nové technické riešenia, ktoré môžu obmedziť potrebu otvárania ciel a dverí počas noci.

Zohľadnia rodinu odsúdených aj ich psychickú pohodu


Dobrovodský uspel aj s pripomienkami, ktoré sa týkajú každodenného života väznených osôb a ich rodín. „Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi. Prijatá bola aj požiadavka, aby už skontrolovaná korešpondencia bola adresátom odovzdávaná bezodkladne,“ priblížil verejný ochranca práv.

Ku kritériám pre umiestňovanie odsúdených do ústavov, ako napríklad dĺžka trestu, zdravotný stav či vzdialenosť od miesta bydliska pribudol po novom aj záujem odsúdeného. „Zachovanie rodinných väzieb má významný vplyv nielen na psychickú pohodu odsúdených, ale aj na ich návrat do spoločnosti po výkone trestu. Od 1. júla sa k týmto kritériám pridáva aj možnosť zohľadniť samotný záujem odsúdeného o výber ústavu, ak tomu nebudú brániť iné zákonné dôvody,“ doplnil Dobrovodský s tým, že aj po umiestnení do ústavu má odsúdený možnosť požiadať o premiestnenie. Podotkol, že na kladné vybavenie tejto žiadosti síce nie je právny nárok, no je podľa neho dôležité, aby boli dôvody odsúdených posúdené citlivo a individuálne.

Otázky do budúcnosti


Významný posun nastal aj v pravidlách udeľovania disciplinárnych odmien. Tie bude podľa slov Dobrovodského udeľovať pedagóg, ktorý s odsúdenou osobou dlhodobo pracuje a pozná jej správanie. „Do pravidiel sa zároveň výslovne dopĺňa povinnosť ústavu zabezpečiť pri sprchovaní teplú vodu,“ doplnil ombudsman.

Verejnému ochrancovi práv sa síce nepodarilo presadiť všetky pripomienky v plnom rozsahu, no aj naďalej bude sledovať napríklad otázku používania vlastného oblečenia pri eskortách na súd alebo do civilných zdravotníckych zariadení. Pozornosť bude naďalej venovať aj problematike odstraňovania takzvaných satelitov z okien ciel, a teda plastových zábran, ktoré sú umiestnené za oknami.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský presadil zmeny vo väzniciach, novinky zlepšia zaobchádzanie s odsúdenými – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudské práva Odsúdení Ombudsman väzenstvo Verejný ochranca práv výkon trestu
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