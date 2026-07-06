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06. júla 2026
Guterres varuje pred nekontrolovanou AI, žiada zákaz „zabijackých robotov“
Šéf OSN vyzval na globálne pravidlá pre umelú inteligenciu a upozornil, že ľudstvo môže prísť o možnosť určovať jej smerovanie.
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Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v pondelok na vytvorenie globálneho systému riadenia umelej inteligencie a varoval pred dôsledkami jej nekontrolovaného rozvoja.
Na úvod prvého Globálneho dialógu o správe umelej inteligencie v Ženeve upozornil, že technológia napreduje „závratnou rýchlosťou“ a svet riskuje, že stratí kontrolu nad jej vývojom.
„Na našich spoločnostiach sa uskutočňuje experiment bez plánu a bez súhlasu. To je neudržateľné,“ povedal Guterres.
Bez ľudského dohľadu
Podľa neho už systémy umelej inteligencie nie sú iba nástrojmi vykonávajúcimi pokyny, ale čoraz častejšie samostatne píšu kód, konajú v online priestore a prijímajú rozhodnutia s obmedzeným ľudským dohľadom.
Šéf OSN zároveň varoval pred rastúcou koncentráciou moci v rukách niekoľkých technologických spoločností a štátov. Mnohé krajiny podľa neho nemajú žiadny vplyv na rozhodnutia, ktoré budú formovať ich budúcnosť.
Nebude programovať pravdu
Guterres ocenil potenciál umelej inteligencie v zdravotníctve, vzdelávaní či rozvoji ekonomiky, zdôraznil však potrebu spoločných pravidiel, ochrany ľudských práv a bezpečnosti detí.
„Nemôžeme pomocou umelej inteligencie naprogramovať pravdu. Nemôžeme pomocou nej naprogramovať budúcnosť ľudstva,“ vyhlásil.
AI zabijaci
Osobitnú pozornosť venoval využívaniu umelej inteligencie vo vojenstve. Za svoju najväčšiu obavu označil autonómne smrtiace zbraňové systémy. „Nazvime ich pravým menom: zabijacké roboty,“ povedal.
Podľa neho ide o stroje schopné vyberať a ničiť ciele bez ľudskej kontroly, čo označil za morálne neprijateľné a vyzval na ich zákaz medzinárodným právom.
Globálny fond
Guterres zároveň navrhne vytvorenie Globálneho fondu pre umelú inteligenciu pod záštitou OSN, ktorý by pomáhal rozvojovým krajinám budovať technologické kapacity a znižovať digitálne rozdiely.
Na záver varoval, že súčasná generácia môže byť poslednou, ktorá ešte dokáže nastaviť pravidlá spolužitia ľudí a inteligentných strojov. „Dvere sú stále otvorené. Nezostanú však otvorené dlho,“ upozornil.
Zdroj: SITA.sk - Guterres varuje pred nekontrolovanou AI, žiada zákaz „zabijackých robotov“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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