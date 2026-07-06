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06. júla 2026

Hamas rozpustil orgán, ktorý riadil Pásmo Gazy takmer dve desaťročia


Tagy: Napätie na Blízkom východe Palestínčania Prímerie Trumpova Rada mieru

Rozhodnutie má umožniť prevzatie civilnej správy technokratickým výborom vytvoreným po prímerí medzi Hamasom a Izraelom. Palestínske islamistické hnutie



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mideast_wars_gaza_1__days_explainer_6_8_1 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie má umožniť prevzatie civilnej správy technokratickým výborom vytvoreným po prímerí medzi Hamasom a Izraelom.

Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer dve desaťročia riadil Pásmo Gazy. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom.


„Predseda núdzového vládneho výboru Muhammad Farrá oficiálne podal demisiu. Zároveň rozhodol o rozpustení výboru, aby uľahčil administratívny a vládny prechod na Národný výbor pre správu Gazy,“ uviedol pre AFP šéf mediálneho úradu vlády Hamasu Ismáíl Sawábta.



Základné služby


Núdzový výbor zabezpečoval fungovanie základných civilných služieb v palestínskom pobrežnom území. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe Pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah.



Trumpov výbor


Správu územia by mal prevziať Národný výbor pre správu Gazy (NCAG), technokratický orgán vytvorený po dohode o prímerí medzi Hamasom a Izraelom z októbra 2025.


Výbor vznikol pod záštitou Rady mieru, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas sprostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu.




Zdroj: SITA.sk - Hamas rozpustil orgán, ktorý riadil Pásmo Gazy takmer dve desaťročia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napätie na Blízkom východe Palestínčania Prímerie Trumpova Rada mieru
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