Dobrovodský preveroval smrť Ukrajinca v Bratislave. Policajti podľa neho nepochybili

Ombudsman: K úmrtiu nedošlo v dôsledku zásahu polície

Ombudsman informuje aj ukrajinských predstaviteľov

19.5.2025 (SITA.sk) - Za úmrtie ukrajinského človeka bez domova v bratislavskom obchodnom centre Nivy v januári tohto roku nie sú zodpovední policajti. Vyplýva to zo zistení vereného ochrancu práv Róberta Dobrovodského . Ako ten informoval, v rámci prieskumu celej záležitosti preveroval, či k úmrtiu muža nedošlo v dôsledku konania príslušníkov polície, a zároveň preveroval aj použitie donucovacích prostriedkov policajtmi s ohľadom na odôvodnenosť a primeranosť ich použitia„Z informácií získaných počas prieskumu mám za preukázané, že k úmrtiu poškodeného nedošlo v súvislosti so zásahom príslušníkov Policajného zboru. Zo strany policajtov v tejto veci teda nedošlo k porušeniu základných práv poškodeného,“ uviedol ombudsman.Zo stanoviska Úradu inšpekčnej služby, ktoré si Dobrovodský vyžiadal, vyplýva, že vyšetrovanie vylúčilo akúkoľvek účasť policajtov na usmrtení poškodeného. Policajná inšpekcia preto odstúpila vyšetrovanie okolností úmrtia poškodeného odboru Kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.„Vzhľadom na uvedené konštatujem, že som v súvislosti s úmrtím poškodeného nezistil žiadne konanie či pochybenie príslušníkov Policajného zboru, ktoré by viedlo k porušeniu práv poškodeného,“ uviedol verejný ochranca práv. Doplnil, že o výsledku prieskumu z vlastnej iniciatívy bude informovať ministra zahraničných vecí Ukrajiny a veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku.Človeka bez domova pôvodom z Ukrajiny našli 30. januára tohto roku zraneného pred obchodným centrom Nivy v Bratislave. Muža prichytili pri krádeži, pričom podľa pôvodne medializovaných informácií ho napadli príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby, a tiež policajti. Muža previezli od nemocnice v Ružinove, kde však podľahol zraneniam.