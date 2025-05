Demokrati podávajú trestné oznámenia na premiéra Fica, vyčítajú mu názov tlačovej konferencie o čurillovcoch

Pripomenuli výroky premiéra

Politika rozdeľovania a nenávisti

19.5.2025 (SITA.sk) - Politická strana Demokrati podáva trestné oznámenia na premiéra Roberta Fica Smer-SD ). Ako informovali, podávajú ho pre tlačovú konferenciu Smeru nazvanú „Posledný klinec do rakvy čurillovcov“.Ako ďalej ozrejmili, učinili tak v kontexte vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na sociálnej sieti, kde uviedol, že členovi strany Demokrati Petrovi Laťákovi bolo vznesené obvinenie pre výrok, že spojenie opozície je posledným klincom do (politickej) rakvy Roberta Fica. Laťákovi podľa strany dosiaľ nebolo obvinenie doručené.„Ak v tomto štáte existujú elementárne zbytky spravodlivosti a zákon platí pre všetkých, a ak je pravdou, že bol Peter Laťák obvinený, tak musí byť obvinený aj Robert Fico. Podľa logiky Fica, Gašpara a spol., musí byť aj ich vlastná tlačová konferencia s názvom „Posledný klinec do rakvy čurillovcov“ nebezpečné vyhrážanie,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď. Ide o tlačovú konferenciu Smeru zo septembra 2023.„Peter Laťák je človek milión, ktorý použil frázu, a tá má navyše nulový dopad na spoločnosť ako takú. Na rozdiel od toho tu je Robert Fico, ktorý svojimi vyjadreniami ovplyvňuje davy. Aj to je vec, ktorú musí zohľadniť vyšetrovateľ,“ myslí si Naď.Strana pripomenula aj výroky predsedu vlády Fica. V minulosti na verejných zhromaždeniach napríklad hovoril „musíme dať dole prezidentku“.Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga tiež pripomenul, že podľa výrokov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) mali byť billboardy s tvárami Demokratov a označením, že sú vlastizradcovia, ktoré boli po celom Slovensku, vecnou kritikou. „To kde sme? A čo je potom burcovanie ľudí výrokmi dnes predsedu vlády, že prezidentku musíme dať dole?“ spytoval sa Šeliga.Minister vnútra Šutaj Eštok vo štvrtok 15. mája na svojej sociálnej sieti uviedol, že „zmanipulovanému radikálovi s valaškou bolo vznesené obvinenie“. Aktuálna situácia podľa neho ukázala, kam môže viesť politika rozdeľovania a nenávisti.„Video ďalšieho zmanipulovaného jednotlivca, ktorý verejne máva valaškou a vyhráža sa predsedovi vlády, je mrazivým dôkazom, že tento trend sa nebezpečne prehlbuje. Ešte znepokojujúcejšie je, že takéto osoby sú opakovane spájané s opozičnými stranami, ktoré namiesto jasného odsúdenia podobných prejavov mlčky podporujú atmosféru nenávisti. Predstavitelia politického zoskupenia Demokrati dokonca vyzdvihujú tohto nešťastníka, čo je absolútna nehoráznosť,“ uviedol minister.Obvinenie malo byť vznesené za prečin podnecovania. „Za rovnaký prečin bola obvinená aj ďalšia osoba, čo potvrdzuje nulovú toleranciu voči nenávistným prejavom,“ vyjadril sa vtedy Šutaj Eštok. Naď následne uviedol, že kým podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) hovorí o človeku, ktorý šíri nenávistné prejavy s chladnou zbraňou v ruke, ide však o človeka v kroji s valaškou. Podľa jeho slov predstavitelia Smeru za uplynulé dni namaľovali Laťákovi na chrbát terč.