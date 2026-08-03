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03. augusta 2026
Dobrovodský pripomenul dôležitý termín, sporná novela zákona o mimovládkach čoskoro stratí platnosť
Podľa neho zánik novely zabráni neprípustnému zásahu do práva na súkromie, do ochrany osobných údajov a do slobody združovania.
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Keďže v utorok 4. augusta uplynie šesť mesiacov od publikovania nálezu Ústavného súdu SR v súvislosti s koaličnou novelou zákona o mimovládkach a Národná rada SR nedala predpis do súladu s Ústavou SR, zákon v utorok stráca platnosť.
Pripomenul to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý sa pre novelu na ÚS SR obrátil. Podľa neho zánik novely zabráni neprípustnému zásahu do práva na súkromie, do ochrany osobných údajov a do slobody združovania.
Pripomenul dôvody rozhodnutia
„Ústavný súd sa v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou verejného ochrancu práv o protiústavnosti novely. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Podľa ústavného súdu tieto zásahy nie je možné odôvodňovať požiadavkou transparentnosti, pretože transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby, ktoré hospodária s vlastným, súkromným majetkom,“ pripomenul ombudsman s tým, že v takýchto prípadoch podľa ÚS SR nie je možné zverejňovať informácie o majetkoch súkromných osôb.
„Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám,“ zdôraznil Dobrovodský.
Mimovládky mali podľa novely povinnosť sprístupňovať len informácie o nakladaní s dotáciami poskytovanými štátom alebo samosprávami, čo verejný ochranca práv aj ústavný súd považovali za legitímny cieľ. Povinnosť však podľa nich zavádzala neprimeraný zásah do združovacieho práva, pretože prístup k informáciám o poskytovaní dotácií mimovládnym organizáciám už bol zaručený, keďže tieto informácie boli povinné poskytovať orgány štátu alebo samospráv, ktoré tieto dotácie poskytli.
„Všetky zmluvy o poskytnutí dotácií boli už dávno pred prijatím novely zverejňované aj v Centrálnom registri zmlúv a verejnosť k nim mala prístup. Povinnosť sprístupňovať informácie aj pre mimovládne organizácie, ktoré nie sú verejnoprávnymi subjektmi a sú oddelené od štátu, predstavovala neprimeraný prenos povinností, ktorými inak disponujú orgány verejnej moci. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám,“ vysvetlil Dobrovodský.
Viaceré ustanovenia označil za protiústavné
Ústavný súd SR ešte koncom minulého roku skonštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozpor ÚS SR vyslovil na neverejnom zasadnutí pléna 17. decembra 2025.
Predmetný zákon uložil mimovládnym organizáciám napríklad povinnosť vypracúvať výkaz obsahujúci informácie o osobách, ktoré im prispeli na činnosť, aj o výške príspevku, ak príjmy danej mimovládky prekročili stanovenú prahovú hodnotu. Rovnako stanovil aj povinnosť uložiť výkaz do verejnej časti registra účtovných závierok. Novela doplnila aj zákon o slobode informácií tak, že aj mimovládne organizácie sú považované za povinné osoby, pokiaľ im boli poskytnuté verejné prostriedky.
„Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. To nie je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov (transparentnosť a boj proti trestnej činnosti). Tieto ciele možno dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami tak, ako tomu bolo v skoršej právnej úprave. Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“zdôraznil ústavný súd.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský pripomenul dôležitý termín, sporná novela zákona o mimovládkach čoskoro stratí platnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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