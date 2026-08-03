|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jerguš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. augusta 2026
Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, vyhlásil Magyar
Pokles spotreby elektriny pomohol energetickej sústave, kritická však zostáva hladina Dunaja. Pri ďalšom poklese bude nutné odstaviť aj poslednú turbínu. Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť
Zdieľať
3.8.2026 (SITA.sk) - Pokles spotreby elektriny pomohol energetickej sústave, kritická však zostáva hladina Dunaja. Pri ďalšom poklese bude nutné odstaviť aj poslednú turbínu.
Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, hoci podľa premiéra Pétera Magyara viacerí odborníci predpokladali, že k tomu bude potrebné pristúpiť už v nedeľu alebo v pondelok.
Počas postupného odstavovania elektrárne sa totiž znížil odber vody z Dunaja, čo dočasne mierne zvýšilo jeho hladinu, napísal na svojej webovej stránke denník Magyar Nemzet.
Maďarské domácnosti, podniky, samosprávy a inštitúcie podľa Magyara v nedeľu ušetrili približne 700 megawattov výkonu, čo zodpovedá výkonu približne jeden a pol bloku elektrárne Paks.
Úrady zároveň preverujú možnosť vzdutia hladiny Dunaja mimo areálu elektrárne, aby sa úplnému odstaveniu vyhli.
Ak však hladina rieky klesne o ďalších päť centimetrov, bude podľa premiéra potrebné odstaviť aj poslednú turbínu.
Magyar uviedol, že krajina tak získala jeden až dva dni, čo môže pomôcť elektrizačnej sústave počas dní s najvyššou spotrebou.
Zároveň upozornil, že Maďarsko vstúpilo do prvého z piatich najkritickejších dní. Obmedzenie dodávok elektriny domácnostiam má byť až krajným opatrením.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, vyhlásil Magyar © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, hoci podľa premiéra Pétera Magyara viacerí odborníci predpokladali, že k tomu bude potrebné pristúpiť už v nedeľu alebo v pondelok.
Počas postupného odstavovania elektrárne sa totiž znížil odber vody z Dunaja, čo dočasne mierne zvýšilo jeho hladinu, napísal na svojej webovej stránke denník Magyar Nemzet.
Domácnosti a podniky šetria
Maďarské domácnosti, podniky, samosprávy a inštitúcie podľa Magyara v nedeľu ušetrili približne 700 megawattov výkonu, čo zodpovedá výkonu približne jeden a pol bloku elektrárne Paks.
Úrady zároveň preverujú možnosť vzdutia hladiny Dunaja mimo areálu elektrárne, aby sa úplnému odstaveniu vyhli.
Nič ešte nie je isté
Ak však hladina rieky klesne o ďalších päť centimetrov, bude podľa premiéra potrebné odstaviť aj poslednú turbínu.
Magyar uviedol, že krajina tak získala jeden až dva dni, čo môže pomôcť elektrizačnej sústave počas dní s najvyššou spotrebou.
Zároveň upozornil, že Maďarsko vstúpilo do prvého z piatich najkritickejších dní. Obmedzenie dodávok elektriny domácnostiam má byť až krajným opatrením.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, vyhlásil Magyar © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dobrovodský pripomenul dôležitý termín, sporná novela zákona o mimovládkach čoskoro stratí platnosť
Dobrovodský pripomenul dôležitý termín, sporná novela zákona o mimovládkach čoskoro stratí platnosť
<< predchádzajúci článok
Obžalovaná v kauze Donovaly chcela stiahnuť svoje vyhlásenie o vine, súd jej to však neumožnil
Obžalovaná v kauze Donovaly chcela stiahnuť svoje vyhlásenie o vine, súd jej to však neumožnil