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03. augusta 2026

Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, vyhlásil Magyar


Tagy: Jadrová elektráreň Paks maďarská jadrová elektráreň Maďarský premiér Odstávka rieka Dunaj

Pokles spotreby elektriny pomohol energetickej sústave, kritická však zostáva hladina Dunaja. Pri ďalšom poklese bude nutné odstaviť aj poslednú turbínu. Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť



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hungary_germany_75116 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Pokles spotreby elektriny pomohol energetickej sústave, kritická však zostáva hladina Dunaja. Pri ďalšom poklese bude nutné odstaviť aj poslednú turbínu.


Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, hoci podľa premiéra Pétera Magyara viacerí odborníci predpokladali, že k tomu bude potrebné pristúpiť už v nedeľu alebo v pondelok.

Počas postupného odstavovania elektrárne sa totiž znížil odber vody z Dunaja, čo dočasne mierne zvýšilo jeho hladinu, napísal na svojej webovej stránke denník Magyar Nemzet.

Domácnosti a podniky šetria


Maďarské domácnosti, podniky, samosprávy a inštitúcie podľa Magyara v nedeľu ušetrili približne 700 megawattov výkonu, čo zodpovedá výkonu približne jeden a pol bloku elektrárne Paks.

Úrady zároveň preverujú možnosť vzdutia hladiny Dunaja mimo areálu elektrárne, aby sa úplnému odstaveniu vyhli.

Nič ešte nie je isté


Ak však hladina rieky klesne o ďalších päť centimetrov, bude podľa premiéra potrebné odstaviť aj poslednú turbínu.

Magyar uviedol, že krajina tak získala jeden až dva dni, čo môže pomôcť elektrizačnej sústave počas dní s najvyššou spotrebou.

Zároveň upozornil, že Maďarsko vstúpilo do prvého z piatich najkritickejších dní. Obmedzenie dodávok elektriny domácnostiam má byť až krajným opatrením.


Zdroj: SITA.sk - Maďarsko zatiaľ nemusí úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, vyhlásil Magyar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrová elektráreň Paks maďarská jadrová elektráreň Maďarský premiér Odstávka rieka Dunaj
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