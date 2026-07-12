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12. júla 2026
Slovensko podľa Pellegriniho posilnilo pilier ekonomiky zbrojárskeho priemyslu. Profitovať môžeme z okolitých krajín
Tagy: diskusná relácia V politike Prezident Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Zbrojársky priemysel
Pellegrini tvrdí, že zo zvýšených výdavkov okolitých krajín na obranu môže slovenská ekonomika benefitovať. Slovensko podľa
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12.7.2026 (SITA.sk) - Pellegrini tvrdí, že zo zvýšených výdavkov okolitých krajín na obranu môže slovenská ekonomika benefitovať.
Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho výrazne posilnilo pilier našej ekonomiky, ktorý sa týka zbrojárskeho priemyslu. Prezident pripomenul, že len za minulý rok sme vyviezli materiál v hodnote viac ako 3,5 miliardy eur, všetko na komerčnej báze.
„To znamená, že Slovensko môže z týchto výrazných výdavkov okolitých krajín (do zbrojenia, pozn.red.) benefitovať v tom, že keďže sme jednou zo špičiek alebo lídrov v produkcii veľkokalibrovej munície v rámci NATO aj v rámci EÚ a vyvíjame ďalšie nové zbraňové systémy, môže slovenská ekonomika benefitovať z toho, že členské krajiny pri zvýšených výdavkoch budú musieť aj veľa nakupovať,“ povedal prezident Peter Pellegrini v relácii V politike televízie TA3.
Bolo by podľa neho fajn, ak by nakupovali značnú časť vecí aj na Slovensku. Z krátkodobého hľadiska to považuje za dobrý impulz pre ekonomiku, ale nie je presvedčený o tom, že by mala byť slovenská ekonomika z dlhodobého hľadiska postavená len na zbrojárskom priemysle.
Pellegrini vyslovil presvedčenie, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí, situácia vo svete sa upokojí a že príde návrat k investíciám do vzdelania a moderných technológií. Čo sa týka výdavkov na zvyšovanie obranyschopnosti krajín NATO, nie je podľa neho dôležité naháňať percentá.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Pellegriniho posilnilo pilier ekonomiky zbrojárskeho priemyslu. Profitovať môžeme z okolitých krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho výrazne posilnilo pilier našej ekonomiky, ktorý sa týka zbrojárskeho priemyslu. Prezident pripomenul, že len za minulý rok sme vyviezli materiál v hodnote viac ako 3,5 miliardy eur, všetko na komerčnej báze.
„To znamená, že Slovensko môže z týchto výrazných výdavkov okolitých krajín (do zbrojenia, pozn.red.) benefitovať v tom, že keďže sme jednou zo špičiek alebo lídrov v produkcii veľkokalibrovej munície v rámci NATO aj v rámci EÚ a vyvíjame ďalšie nové zbraňové systémy, môže slovenská ekonomika benefitovať z toho, že členské krajiny pri zvýšených výdavkoch budú musieť aj veľa nakupovať,“ povedal prezident Peter Pellegrini v relácii V politike televízie TA3.
Bolo by podľa neho fajn, ak by nakupovali značnú časť vecí aj na Slovensku. Z krátkodobého hľadiska to považuje za dobrý impulz pre ekonomiku, ale nie je presvedčený o tom, že by mala byť slovenská ekonomika z dlhodobého hľadiska postavená len na zbrojárskom priemysle.
Pellegrini vyslovil presvedčenie, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí, situácia vo svete sa upokojí a že príde návrat k investíciám do vzdelania a moderných technológií. Čo sa týka výdavkov na zvyšovanie obranyschopnosti krajín NATO, nie je podľa neho dôležité naháňať percentá.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Pellegriniho posilnilo pilier ekonomiky zbrojárskeho priemyslu. Profitovať môžeme z okolitých krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Prezident Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Zbrojársky priemysel
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