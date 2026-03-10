Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. marca 2026

Dobrovodský reagoval na výzvu maďarského ombudsmana. Kritická diskusia nesmie byť kriminalizovaná, tvrdí


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v utorok reagoval na list komisára pre základné práva Maďarskej republiky Imre Juhásza ...



64196cf8d5e38462446142 676x451 10.3.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v utorok reagoval na list komisára pre základné práva Maďarskej republiky Imre Juhásza týkajúci sa novely Trestného zákona, ktorá zaviedla nový trestný čin Popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne.

Prijatá právna úprava


Vo svojej odpovedi komisárovi verejný ochranca práv uviedol, že prijatá právna úprava vyvoláva otázky z hľadiska jej súladu so základnými právami a slobodami, najmä so slobodou prejavu garantovanou Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi.

„Slobodná diskusia o historických udalostiach a medzinárodnom usporiadaní musí zostať zachovaná. Kritická polemika by nemala byť zbytočne kriminalizovaná. Zákonná definícia nového trestného činu je podľa môjho názoru nejasná a môže predstavovať riziko zásahu do slobody prejavu,“ hovorí Dobrovodský.

Komisár pre základné práva Maďarskej republiky vo svojom liste požiadal verejného ochrancu práv Dobrovodského o podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti predmetného ustanovenia na Ústavný súd SR. Ombudsman však uviedol, že takýto návrh nepodá, pretože návrh na preskúmanie už podala skupina 51 poslancov NR SR. Ústavný súd návrh prijal na ďalšie konanie 11. februára a bude sa ním zaoberať vo veci samej.

Verejný ochranca práv uviedol, že podanie duplicitného návrhu by nebolo účelné, pričom sa s argumentáciou predkladateľov návrhu v zásade stotožňuje. „V prípade, že ma ústavný súd požiada o stanovisko, vyjadrím svoje vážne obavy týkajúce sa možného zásahu do základných práv,“ pokračuje Dobrovodský.

Sťažnosť na postup slovenských orgánov


Ombudsman zároveň ubezpečil maďarskú stranu, že ak sa na neho obrátia občania maďarskej národnosti so sťažnosťou na postup slovenských orgánov verejnej správy, bude sa nimi zaoberať nezávisle a nestranne v rozsahu svojich zákonných právomocí.

Osobitne zdôraznil, že Kancelária verejného ochrancu práv poskytuje ochranu základných práv všetkým osobám, bez ohľadu na národnosť alebo iné postavenie. „Vo svojej činnosti vždy napĺňam poslanie chrániť základné práva a slobody pre všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov. Táto zásada platí pre každého,“ uzatvára Dobrovodský.

Verejný ochranca práv bude ďalší vývoj konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sledovať a v prípade potreby využije svoje oprávnenia na ochranu základných práv a slobôd v Slovenskej republike.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský reagoval na výzvu maďarského ombudsmana. Kritická diskusia nesmie byť kriminalizovaná, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Novela Trestného zákona Ombudsman Ústava SR Verejný ochranca práv
