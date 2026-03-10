Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Slnko, hudba a VELO: Zimný GRAPE


Tagy: Festival Grape PR

Po roku sme sa opäť vrátili na našu obľúbenú Kubínsku a treba povedať, že lepšiu bodku za zimou sme si ani nemohli priať. Počasie vyšlo na jednotku, nálada bola výborná a stovky z vás si prišli užiť ...



velo winter grape 2026 i 676x451 10.3.2026 (SITA.sk) - Po roku sme sa opäť vrátili na našu obľúbenú Kubínsku a treba povedať, že lepšiu bodku za zimou sme si ani nemohli priať. Počasie vyšlo na jednotku, nálada bola výborná a stovky z vás si prišli užiť víkend presne tak, ako to máme radi. S hudbou, výhľadmi a festivalovým vibe-om, ktorý funguje kedykoľvek, kdekoľvek.

Festivalová atmosféra, ktorá spravila bodku za zimou


Jarné slnko, hory, zasnežené zjazdovky a hudba, ktorá sa niesla celým areálom. Zimný GRAPE 2026 mal presne tú atmosféru, pre ktorú sa na Kubínsku hoľu oplatí vracať. Aj keď denné teploty naznačovali príchod jari, na svahu to stále žilo naplno. Ľudia si užívali výhľady, jazdy aj oddych na svahu, popritom nasávali atmosféru na menších stageoch a postupne sa ladili na hlavný večerný program.

Premyslený denný program naprieč celým areálom


Oproti minulému roku bolo cítiť, že sa ešte viac myslelo na denný program ľudí, ktorí prišli stráviť deň na svahu aj mimo neho. Atmosféra nežila len v jednom bode, ale naprieč celou zjazdovkou. Menšie koncerty a DJ sety si si mohol užiť hore, uprostred aj dole, takže program ťa sprevádzal prakticky počas celého dňa. Či si práve schádzal svah, zastavil sa na obed či drink s kamošmi alebo si len nasával festivalovú náladu, stále sa niečo dialo.

VELO stage bol highlightom celého víkendu


Vyvrcholením celého programu bol jednoznačne VELO stage, ktorý sa stal hlavným bodom celého eventu. Vďaka veľkým LED stenám, výrazným animáciám a celkovému vizuálu bol jednoducho neprehliadnuteľný. Práve tam sa počas víkendu vystriedalo množstvo interpretov, ktorí držali tempo od začiatku až do konca. Na stagei vystúpili VEC, Tono S., Supa, Para, Porsche Boy & Wen, Rudeboys Radio, Yanko Kral, Changing Faces, Paxy a zahraničná hviezda 1991.

Výsledok? Line-up fungoval výborne a festivalovú náladu nepokazila ani klesajúca teplota po zotmení. Aj o to sa postarala VELO Zóna, kde návštevníci mohli po zapojení sa do aktivít vyhrať praktické darčeky, ktoré prišli večer naozaj vhod. Teplé ruky zabezpečili hrejivé vrecúška do vreciek a o celkovú pohodu sa postarala VELO buffka. Zároveň si vo VELO Zóne mohli vziať svoje obľúbené VELO alebo využiť príležitosť siahnuť aj po nových príchutiach či novom praktickom menšom balení VELO.

Stovky návštevníkov, hudba a vibe, ktorý fungoval bez prestávky


Na Kubínsku dorazili stovky návštevníkov a bolo vidieť, že spojenie hôr a hudby má stále svoje čaro. Zimný GRAPE si užijú všetci bez rozdielu, či už si prišli ešte naposledy zalyžovať, alebo dorazili hlavne kvôli večernému programu. Práve v tom bol Zimný GRAPE opäť silný. Ponúkol priestor zabaviť sa vlastným tempom, bez zbytočného tlaku a presne podľa nálady. A práve do takéhoto momentu prirodzene zapadajú aj nikotínové vrecúška VELO: komfortne, jednoducho a bez dymu.

Zimný Grape nám opäť ukázal, že festival si vieš užiť kedykoľvek, kdekoľvek


Zimný GRAPE 2026 znovu potvrdil, že festivalový zážitok nie je viazaný len na leto. Stačí dobré miesto, silný line-up, ľudia naladení na rovnakú vlnu a atmosféra, ktorá ťa vtiahne hneď od prvých minút. Kubínska hoľa aj tento rok ukázala, že keď sa spoja hory, hudba a VELO, vznikne kombinácia, ktorá funguje kedykoľvek, kdekoľvek, bez dymu. A presne preto bol tento víkend taký, na aký sa ešte chvíľu bude spomínať.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slnko, hudba a VELO: Zimný GRAPE © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival Grape PR
