 24hod.sk    Z domova

10. marca 2026

Heredoš ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy, kritizuje vedenie mesta aj politiku Valla — VIDEO


10.3.2026 (SITA.sk) - Štatutár a predseda občianskeho združenia Voľná zóna Miroslav Heredoš v utorok ohlásil svoju kandidatúru na primátora Bratislavy. „Na uvedenú pozíciu som kandidoval aj v primátorských voľbách 2022, kedy som skončil tretí za víťazom Matúšom Vallom a druhým Rudolfom Kusým," uviedol kandidát, ktorý tvrdí, že hlavné mesto sa počas súčasného vedenia úplne vzdialilo občanom a prestalo plniť svoju základnú funkciu - slúžiť občanom.

Kritizuje vedenie a hospodárenie


„Pánovi primátorovi za jeho osemročnú vládu v meste vyplatíme z mestskej pokladnice cez jeden milión eur. So svojou mesačnou mzdou je najlepšie zaplatený primátor hlavného mesta v celej V4; na prepočet obyvateľov mesta dokonca najlepšie zaplatený primátor hlavného mesta v EU," konštatuje Heredoš s tým, že ako protihodnotu obyvatelia získali najvyššie zadlženie, vyššie dane a výdavky magistrátu, parkovaciu politiku, vďaka ktorej mesto vybralo milióny eur, vedenie, ktoré slúži developerom a vedie vojnu proti motoristom, ako aj jeden z najdrahších cestovných lístkov na MHD.

„Ako kandidát na primátora Bratislavy ohlasujem zastavenie a reformu množstva deformačných a devalvačných politík súčasného primátora Matúša Valla. Ohlasujem návrat k občanovi, návrat k srdcu mesta a návrat k zdravému rozumu," uviedol Heredoš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako primátor sa zaviazal zabezpečiť návrat k 15-minútovému lístku MHD a zníženie cestovného, odstránenie cyklochodníka na nábreží, zabezpečenie reformy parkovacej politiky a zníženie pokút, obmedzenie developerov, zastavenie zadlžovania mesta, ako aj zníženie výdavkov magistrátu.

Predstavil aj konkrétne opatrenia


„Rovnako sa budem snažiť po skončení vojny na Ukrajine k tomu, aby sme občanov s tolerovaným a prechodným pobytom odprevadili na Ukrajinu (pomer občanov ukrajinskej národnosti je v Bratislave najvyšší na pomer obyvateľov vo V4)," dodal kandidát.

Heredoš ďalej uviedol, že Bratislava hospodári s najvyšším rozpočtom v histórii a zároveň je to mesto s jednými z najvyšších výdavkov na život vo východnej Európe. „Preto mesto bude slúžiť (a musí slúžiť) občanovi, pomáhať mu a vytvárať mu priaznivé ekonomické podmienky tak, aby rezident mesta a občan mesta cítil honor a výhody prameniace z toho, že je občan s trvalým pobytom v Bratislave," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Heredoš ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy, kritizuje vedenie mesta aj politiku Valla — VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Primátor Bratislavy
