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15. júna 2026

Dobrovodský upozornil na problémy s nedostupnosťou termínov na cudzineckej polícii, pristúpil k systémovému riešeniu


Tagy: BOK bezpečnostný osobný kód Cudzinecká polícia Ombudsman rezervačný systém Verejný ochranca práv

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na nefunkčný rezervačný systém cudzineckej polície, ktorý ohrozuje legálny pobyt cudzincov na Slovensku. Verejný ochranca práv



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15.6.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na nefunkčný rezervačný systém cudzineckej polície, ktorý ohrozuje legálny pobyt cudzincov na Slovensku.


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na pretrvávajúce problémy s nedostupnosťou termínov na oddeleniach cudzineckej polície, ktoré ohrozujú legálny pobyt cudzincov na Slovensku.

Podľa ombudsmana sa na jeho úrad obrátilo množstvo osôb sťažujúcich sa na dlhoročné ťažkosti pri rezervácii termínov, ktoré mali závažné dopady na ich životnú situáciu.

Nefunkčný systém zasiahol bežný život ľudí


Ako informovala Kancelária verejného ochrancu práv, konkrétne problémy sa dotýkali mnohých oblastí bežného života cudzincov – nemali prístup k zdravotnému poisteniu či predpôrodnej starostlivosti, boli vylúčení z rodinných dávok na svoje deti s trvalým pobytom na Slovensku, alebo im hrozilo prerušenie štúdia. V dôsledku týchto ťažkostí sa situácia stala závažným sociálnym problémom.

Verejný ochranca práv preto pristúpil k systémovému riešeniu. „Nedostupnosť termínov na cudzineckej polícii nie je len technický problém, ale otázka, ktorá môže zásadne ovplyvniť právne postavenie a každodenný život ľudí,“ uviedol Dobrovodský s tým, že opakovane upozorňoval vedenie Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvo vnútra SR, pričom vyzýval na prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie funkčnosti rezervačného systému a posilnenie personálnych kapacít.

Zavedené zmeny


Od konca roka 2025 boli preto zavedené významné zmeny. Rezervačný systém bol upravený a rozdelený do troch skupín podľa životných situácií, počet dostupných termínov sa zvýšil z viac ako 90-tisíc v roku 2025 na očakávaný vyšší počet v roku 2026. Riešením bolo aj rozšírenie kapacít pracovísk, pribudlo 15 nových vybavovacích okienok, čím sa ich počet zvýšil na celkovo 48.

Významným krokom je tiež posilnenie personálu úradov o približne 150 pracovníkov a otvorenie nového vysunutého pracoviska v Snine, ktoré reaguje na zvýšený počet cudzincov, predovšetkým z Ukrajiny. Novinkou je aj možnosť vybavovať niektoré záležitosti na miestach, ktoré nepatria medzi miestne príslušné pracoviská pre prvožiadateľov, čím sa má dosiahnuť rovnomernejšie zaťaženie jednotlivých pracovísk.

Dlhšia platnosť víz a jednoduchšia administratíva


Na legislatívnej úrovni došlo k zjednodušeniu a zrýchleniu konaní, napríklad predĺženie platnosti národného víza z 90 na 120 dní a rozšírenie možnosti elektronického podávania žiadostí. Praktickou novinkou je aj funkcia možnej aktivácie, zmeny či resetovania bezpečnostného osobného kódu (BOK) na viacerých miestach mimo policajných pracovísk, čo uľahčuje administratívu pre užívateľov systému.

Verejný ochranca práv konštatuje, že situácia je naďalej predmetom priebežného monitoringu. „Oceňujem, že po našich opakovaných upozorneniach došlo k prijatiu viacerých konkrétnych opatrení,“ povedal Róbert Dobrovodský. Zároveň avizoval, že keby sa opatrenia ukázali ako nedostatočné, budú nasledovať ďalšie rokovania s cieľom nájsť účinnejšie riešenia.


Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský upozornil na problémy s nedostupnosťou termínov na cudzineckej polícii, pristúpil k systémovému riešeniu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: BOK bezpečnostný osobný kód Cudzinecká polícia Ombudsman rezervačný systém Verejný ochranca práv
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