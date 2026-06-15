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15. júna 2026

Proces s bývalým šéfom NBÚ Ugorom pokračuje výsluchom znalca, verejnosť vylúčili


Tagy: Informačný systém Machinácie Súdny proces Súdy Verejné obstarávanie Znalec

S vylúčením verejnosti sa stotožnila aj obhajoba, ktorá sa chce pýtať otázky aj k utajovanej prílohe spisu. Súdny proces s bývalým šéfom



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15.6.2026 (SITA.sk) - S vylúčením verejnosti sa stotožnila aj obhajoba, ktorá sa chce pýtať otázky aj k utajovanej prílohe spisu.


Súdny proces s bývalým šéfom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurelom Ugorom v kauze informačného systému pre krízové riadenie nazvaného Iskra v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje výsluchom znalca.

Konkrétne súd na v poradí 12. termín hlavného pojednávania predvolal Miroslava Slašťana, ktorý je znalcom z oblasti medzinárodného a európskeho práva. Ten sa má vyjadriť k trom rôznym znaleckým posudkom.

Ešte pred výsluchom znalec požiadal o vylúčenie verejnosti, keďže sa podľa vlastných slov môže vyjadrovať ku skutočnostiam v rôznom stupni utajenia. S týmto sa stotožnila aj obhajoba, ktorá sa chce pýtať otázky aj k utajovanej prílohe spisu.

Zločin porušovania povinnosti


Samosudca Ján Buvala nakoniec návrhu vyhovel a verejnosť z výsluchu vylúčil. Prokurátorka v súvislosti s výsluchom skonštatovala, že ide o nezákonný úkon, preto znalcovi nebude klásť otázky a ani namietať otázky obhajoby, keďže by podľa vlastných slov musela namietať všetky.

Aurel Ugor je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verenej dražbe. Skutkov sa podľa prokuratúry dopustil v čase, keď pôsobil ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR. Vývojom systému spôsobil štátu škodu približne deväť miliónov eur.

Potreba systému iskra


Obžalovaný ešte začiatkom júna 2025 pred súdom v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. Ugorov obhajca Michal Mandzák označil obžalobu za účelovo podanú, s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti. Zároveň zdôraznil, že aj keď systém nevyužije ministerstvo hospodárstva, má o neho záujem Národný bezpečnostný úrad.

Žalovaný skutok sa podľa prokuratúry týka zmluvných vzťahov Ministerstva hospodárstva SR a obchodných spoločností z obdobia rokov 2013 až 2020, ktoré boli v súvislosti s budovaním informačného systému uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi.

Potreba systému Iskra pre rezort hospodárstva navyše nebola podľa prokuratúry dostatočne preukázaná a systém bol vybudovaný nad rámec využiteľnosti rezortu, nebol využitý a ani k jeho využitiu nedôjde. Takisto obžalovaný, ktorý v inkriminovanom čase pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia na ministerstve, údajne v tejto súvislosti nepravdivo informoval ministra hospodárstva.

Kompetenčná zodpovednosť


Prokurátorka Lucia Bizoňová v rámci dokazovania poukázala na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorého došlo pri budovaní informačného systému k viacnásobnému porušeniu finančnej disciplíny.

Systém určený pre oblasť krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností alebo hospodárskej mobilizácie navyše prevyšoval kompetenčnú oblasť rezortu hospodárstva.

„Ministerstvo hospodárstva budovalo systém nad rámec kompetenčnej zodpovednosti,“ skonštatoval NKÚ. Pripomenul tiež, že na takýto projekt je potrebný súhlas vlády, čo sa v tomto prípade nestalo. Ugor pôsobil na čele NBÚ od januára 2004 do septembra 2006. Odstúpil po kauze hackerského útoku na počítačový systém úradu.


Zdroj: SITA.sk - Proces s bývalým šéfom NBÚ Ugorom pokračuje výsluchom znalca, verejnosť vylúčili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Informačný systém Machinácie Súdny proces Súdy Verejné obstarávanie Znalec
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