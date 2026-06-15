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15. júna 2026

Kosovská polícia zadržala piatich Srbov pre podozrenie z účasti na masakre v Rečaku


Tagy: napätie medzi Srbskom a Kosovom Vyšetrovanie Zločiny proti ľudskosti

Kosovské úrady po prvýkrát zadržali podozrivých v súvislosti s masakrou viac než 40 albánskych civilistov v obci Rečak z januára 1999, ktorá patrí k najzávažnejším zločinom vojny v ...



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gettyimages 1200514108 676x417 15.6.2026 (SITA.sk) - Kosovské úrady po prvýkrát zadržali podozrivých v súvislosti s masakrou viac než 40 albánskych civilistov v obci Rečak z januára 1999, ktorá patrí k najzávažnejším zločinom vojny v Kosove.


Kosovská polícia v nedeľu zadržala piatich etnických Srbov vrátane štyroch bývalých policajtov pre podozrenie z účasti na masakre albánskych civilistov v obci Rečak počas vojny v Kosove v roku 1999. Informovala o tom tamojšia prokuratúra.

Podľa prokurátora Ilira Morinu ide o prvé zadržania priamo súvisiace s masakrou, pri ktorej srbské jednotky v januári 1999 zabili viac ako 40 etnických Albáncov. Vyšetrovanie prebiehalo niekoľko mesiacov a podľa prokuratúry boli zadržané osoby identifikované ako príslušníci špeciálnych jednotiek srbskej polície, ktoré sa zúčastnili na operácii v Rečaku 15. januára 1999.

Prípad je označovaný ako „Rečak 2“ a predstavuje druhé konanie kosovskej justície týkajúce sa tejto udalosti. Na 20. júla je naplánované úvodné pojednávanie v procese proti ďalším 21 Srbom obvineným z podielu na vraždách, mučení, neľudskom zaobchádzaní, ničení majetku a deportáciách kosovských Albáncov.

Medzi obžalovanými sú aj bývalý šéf srbskej polície Obrad Stevanovič, niekdajší šéf tajnej služby Rade Markovič, ako aj dvaja generáli a dvaja plukovníci. Keďže sa nachádzajú mimo dosahu kosovských orgánov, prokuratúra navrhla, aby proces prebehol v ich neprítomnosti.

Podľa obžaloby bolo počas operácie v Rečaku brutálne zabitých 42 albánskych civilistov rôzneho veku a pohlavia. Masakra vyvolala medzinárodné pobúrenie a stala sa jedným z rozhodujúcich momentov konfliktu.

Udalosti v Rečaku prispeli k rozhodnutiu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) spustiť bombardovaciu kampaň proti silám vtedajšieho srbského prezidenta Slobodana Miloševiča. Konflikt sa skončil stiahnutím srbských jednotiek z Kosova, zavedením správy OSN a napokon vyhlásením nezávislosti Kosova v roku 2008, ktorú Srbsko dodnes neuznáva.

Počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 1999 zahynulo viac ako 13-tisíc ľudí, pričom väčšinu obetí tvorili etnickí Albánci.


Zdroj: SITA.sk - Kosovská polícia zadržala piatich Srbov pre podozrenie z účasti na masakre v Rečaku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: napätie medzi Srbskom a Kosovom Vyšetrovanie Zločiny proti ľudskosti
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