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28. októbra 2026
Dobrovodský v súvislosti s verejnou diskusiou o kŕmení voľne žijúcich a túlavých zvierat upozornil na základné právne princípy
Podľa ombudsmana by ich mali rešpektovať obyvatelia aj orgány verejnej moci. Verejný ochranca práv Róbert ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ombudsmana by ich mali rešpektovať obyvatelia aj orgány verejnej moci.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v súvislosti s verejnou diskusiou o kŕmení voľne žijúcich a túlavých zvierat upozornil na základné právne princípy. Podľa ombudsmana by ich mali rešpektovať obyvatelia aj orgány verejnej moci.
Informovali o tom z Kancelárie verejného ochrancu práv. Dobrovodský zdôraznil, že pomoc voľne žijúcim a túlavým zvieratám je legitímnym prejavom záujmu o ochranu zvierat.
„Informačné výzvy, odporúčania alebo preventívne oznámenia orgánov verejnej moci spravidla samy osebe nezakladajú, nemenia ani nerušia práva a povinnosti fyzických osôb. Platí, že akékoľvek obmedzenia práv obyvateľov musia mať vždy jasný zákonný základ a orgány verejnej moci ich môžu uplatňovať len v medziach svojich zákonných právomocí,” uviedol Dobrovodský.
Zdôraznil ale, že kŕmenie musí byť vykonávané takým spôsobom, ktorý rešpektuje práva ostatných osôb, čistotu verejného priestoru aj platné právne predpisy. Ombudsman podotkol, že otázka kŕmenia zvierat býva často spojená s ochranou verejného poriadku, hygieny a čistoty verejných priestranstiev, podotkol ale, že pri prijímaní opatrení je nutné rešpektovať ústavné princípy a zákonné hranice výkonu verejnej moci.
Poukázal pri tom, že z platnej legislatívy nevyplýva všeobecný zákaz poskytovania potravy alebo vody voľne žijúcim či túlavým zvieratám a v právnom štáte platí, že každá osoba môže konať to, čo zákon nezakazuje a povinnosť jej možno uložiť len na základe zákona.
Dobrovodský tiež poukázal na rozhodovaciu činnosť súdov, v ktorej zdôraznili, že orgány územnej samosprávy nemôžu bez výslovného zákonného splnomocnenia vytvárať nové zákazy či povinnosti pre fyzické osoby a úsilie riešiť verejný poriadok či hygienické problémy teda nemôže nahradiť zákonný základ na obmedzenie správania obyvateľov.
Verejný ochranca práv uvádza, že poskytovanie potravy alebo vody zvieratám ako také nemožno považovať za protiprávne konanie, no osoby, ktoré zvieratá kŕmia sú povinné dbať na čistotu verejných priestranstiev a rešpektovať pravidlá ochrany verejného poriadku a verejného zdravia. Po kŕmení zvierat je potrebné odstrániť čokoľvek, čo by mohlo verejný priestor znečisťovať, teda zvyšky potravy, nádoby či ďalšie predmety.
„Ak je kŕmenie zvierat spojené so znečisťovaním verejného priestranstva alebo s porušovaním iných zákonných povinností, príslušné orgány verejnej moci môžu voči takémuto konaniu postupovať v rozsahu svojej zákonnej pôsobnosti. Predmetom postihu však môže byť iba konkrétne protiprávne konanie, nie samotné kŕmenie zvierat, ak ho právny predpis výslovne nezakazuje,” upozornili z Kancelárie verejného ochrancu práv.
Dobrovodský tiež pripomenul, že orgány verejnej moci sú povinné postupovať v súlade so zásadou zákonnosti a ak vydávajú odporúčania alebo preventívne výzvy súvisiace s hygienou, verejným poriadkom či ochranou zdravia, mali by jasne rozlíšiť odporúčania a právne záväzné povinnosti.
„Obyvatelia musia mať možnosť z textu jasne rozpoznať, či ide o informáciu, odporúčanie alebo o povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo z iného právne záväzného predpisu. Informačné výzvy, odporúčania alebo preventívne oznámenia orgánov verejnej moci spravidla samy osebe nezakladajú, nemenia ani nerušia práva a povinnosti fyzických osôb,“ uviedol.
Podľa ombudsmana by právne relevantné otázky mohli vzniknúť v prípade, ak by boli takéto nezáväzné dokumenty využívané na vynucovanie či sankcionovanie konania, ktoré zákon nezakazuje.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský v súvislosti s verejnou diskusiou o kŕmení voľne žijúcich a túlavých zvierat upozornil na základné právne princípy © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v súvislosti s verejnou diskusiou o kŕmení voľne žijúcich a túlavých zvierat upozornil na základné právne princípy. Podľa ombudsmana by ich mali rešpektovať obyvatelia aj orgány verejnej moci.
Informovali o tom z Kancelárie verejného ochrancu práv. Dobrovodský zdôraznil, že pomoc voľne žijúcim a túlavým zvieratám je legitímnym prejavom záujmu o ochranu zvierat.
Kŕmenie zvierat v samosprávach
„Informačné výzvy, odporúčania alebo preventívne oznámenia orgánov verejnej moci spravidla samy osebe nezakladajú, nemenia ani nerušia práva a povinnosti fyzických osôb. Platí, že akékoľvek obmedzenia práv obyvateľov musia mať vždy jasný zákonný základ a orgány verejnej moci ich môžu uplatňovať len v medziach svojich zákonných právomocí,” uviedol Dobrovodský.
Zdôraznil ale, že kŕmenie musí byť vykonávané takým spôsobom, ktorý rešpektuje práva ostatných osôb, čistotu verejného priestoru aj platné právne predpisy. Ombudsman podotkol, že otázka kŕmenia zvierat býva často spojená s ochranou verejného poriadku, hygieny a čistoty verejných priestranstiev, podotkol ale, že pri prijímaní opatrení je nutné rešpektovať ústavné princípy a zákonné hranice výkonu verejnej moci.
Zákazy a povinnosti pre fyzické osoby
Poukázal pri tom, že z platnej legislatívy nevyplýva všeobecný zákaz poskytovania potravy alebo vody voľne žijúcim či túlavým zvieratám a v právnom štáte platí, že každá osoba môže konať to, čo zákon nezakazuje a povinnosť jej možno uložiť len na základe zákona.
Dobrovodský tiež poukázal na rozhodovaciu činnosť súdov, v ktorej zdôraznili, že orgány územnej samosprávy nemôžu bez výslovného zákonného splnomocnenia vytvárať nové zákazy či povinnosti pre fyzické osoby a úsilie riešiť verejný poriadok či hygienické problémy teda nemôže nahradiť zákonný základ na obmedzenie správania obyvateľov.
Verejný ochranca práv uvádza, že poskytovanie potravy alebo vody zvieratám ako také nemožno považovať za protiprávne konanie, no osoby, ktoré zvieratá kŕmia sú povinné dbať na čistotu verejných priestranstiev a rešpektovať pravidlá ochrany verejného poriadku a verejného zdravia. Po kŕmení zvierat je potrebné odstrániť čokoľvek, čo by mohlo verejný priestor znečisťovať, teda zvyšky potravy, nádoby či ďalšie predmety.
Preventívne výzvy súvisiace s hygienou
„Ak je kŕmenie zvierat spojené so znečisťovaním verejného priestranstva alebo s porušovaním iných zákonných povinností, príslušné orgány verejnej moci môžu voči takémuto konaniu postupovať v rozsahu svojej zákonnej pôsobnosti. Predmetom postihu však môže byť iba konkrétne protiprávne konanie, nie samotné kŕmenie zvierat, ak ho právny predpis výslovne nezakazuje,” upozornili z Kancelárie verejného ochrancu práv.
Dobrovodský tiež pripomenul, že orgány verejnej moci sú povinné postupovať v súlade so zásadou zákonnosti a ak vydávajú odporúčania alebo preventívne výzvy súvisiace s hygienou, verejným poriadkom či ochranou zdravia, mali by jasne rozlíšiť odporúčania a právne záväzné povinnosti.
Vynucovanie konania
„Obyvatelia musia mať možnosť z textu jasne rozpoznať, či ide o informáciu, odporúčanie alebo o povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo z iného právne záväzného predpisu. Informačné výzvy, odporúčania alebo preventívne oznámenia orgánov verejnej moci spravidla samy osebe nezakladajú, nemenia ani nerušia práva a povinnosti fyzických osôb,“ uviedol.
Podľa ombudsmana by právne relevantné otázky mohli vzniknúť v prípade, ak by boli takéto nezáväzné dokumenty využívané na vynucovanie či sankcionovanie konania, ktoré zákon nezakazuje.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský v súvislosti s verejnou diskusiou o kŕmení voľne žijúcich a túlavých zvierat upozornil na základné právne princípy © SITA Všetky práva vyhradené.
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