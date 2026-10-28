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28. októbra 2026

Trump nazval Nórsko „zas**nou dierou“, Nóri sa pochválili krásnymi toaletami


Tagy: Americký prezident Nobelova cena nórska vláda

Nórska turistická agentúra obrátila prezidentovu urážku na vtipnú reklamu. Spor vyvolala Nobelova cena za mier, ktorú Trump nezískal. Nórska turistická agentúra Visit Norway ...



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trump_4543_ 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Nórska turistická agentúra obrátila prezidentovu urážku na vtipnú reklamu. Spor vyvolala Nobelova cena za mier, ktorú Trump nezískal.


Nórska turistická agentúra Visit Norway v stredu s humorom zareagovala na urážlivé výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý krajinu označil za „zas**nú dieru“.


Namiesto diplomatickej roztržky sa rozhodla svetu predstaviť svoje najkrajšie verejné toalety.


„Počuli sme nejaký rozruch okolo ‚zas**nej diery‘. Nuž, čo môžeme povedať? Máme jedny z najúžasnejších toaliet na svete. S láskou, Visit Norway,“ napísala agentúra na Facebooku.

Príspevok doplnila fotografiami elegantných toaliet s výhľadmi na fjordy, rieky a malebnú nórsku prírodu. Kolekciu predstavila pod titulkom Spoznajte najkrajšie toalety sveta.

Túžba po Nobelovej cene


Trump sa do Nórska pustil počas nedeľňajšieho predvolebného zhromaždenia v americkom Michigane.

Rozhorčilo ho, že ani tento rok nezískal Nobelovu cenu za mier. „Úprimne povedané, Nórsko nestojí za nič. Vlastne sa z neho stala zas**ná diera,“ vyhlásil americký prezident.

Prezident dodal, že do Spojených štátov nechce prisťahovalcov z Nórska, pretože mu neudelilo prestížne ocenenie.

Tohtoročnou laureátkou sa stala juhoafrická sudkyňa a obhajkyňa ľudských práv Navi Pillayová.

Trump nikoho nezaujíma


Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide reagoval podstatne diplomatickejšie.

„Veľmi dobre vie, že Nobelov výbor je nezávislý. Pripomenuli sme mu to, keby mal niekto pochybnosti,“ uviedol.

Trumpove výroky inak v Nórsku nevyvolali výraznejší rozruch. Turistická agentúra však ukázala, že aj z nelichotivej prezidentskej poznámky sa dá vyťažiť vydarená reklama.


Zdroj: SITA.sk - Trump nazval Nórsko „zas**nou dierou“, Nóri sa pochválili krásnymi toaletami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Nobelova cena nórska vláda
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