Dobrovoľníci budú cez víkend upratovať dva národné parky, zapojiť sa môže každý

24.9.2021 - V poslednú septembrovú sobotu sa dobrovoľníci už po štyridsiatytretíkrát pustia do upratovania Tatranského a Pieninského národného parku (PIENAP) po letnej turistickej sezóne.Informovala o tom Martina Petránová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP). Do akcie Čisté hory sa môže zapojiť ktokoľvek s pozitívnym vzťahom k prírode.Podujatie je tentokrát súčasťou Lesníckych dní, ktoré, na rozdiel od minulých rokov, nepozývajú verejnosť na námestia, ale do prírody. „Hoci je pre Čisté hory už tradične vyhradená posledná septembrová sobota, väčším skupinám vieme vyjsť v ústrety a dohodnúť sa s nimi aj na inom termíne. Už v minulosti sme sa presvedčili, že túto možnosť radi využijú najmä školy,“ uviedol Igor Stavný, dlhoročný koordinátor akcie.Za viac ako štyri desaťročia sa v rámci akcie Čisté hory podarilo odbremeniť prírodné prostredie oboch národných parkov od približne 64 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, keď dobrovoľníci vyniesli z dolín až 7 655 kilogramov neporiadku, pričom 3 700 kilogramov vyzbierali v okolí Skalnatého plesa. Podujatie doteraz prilákalo viac ako 46-tisíc dobrovoľníkov. V posledných rokoch oň majú záujem najmä školy, ale aj firmy, ktoré v Tatrách či na Pieninách organizujú pre svojich zamestnancov rôzne teambuildingové akcie.Tým, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do upratovania v poslednú septembrovú sobotu, bude k dispozícii jedenásť nástupných miest od Oravy až po Červený Kláštor. V čase od 8:00 do 12:00 si tam môžu záujemcovia vyzdvihnúť vrecia na odpad.Akciu Čisté hory organizujú Štátne lesy TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu, Správou PIENAPu a dobrovoľníkmi zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základnej organizácie Vysoké Tatry.