Rozhodnutie Generálnej prokuratúry v kauze Súmrak znižuje dôveru v spravodlivosť trestných stíhaní, kritizuje Via Iuris

Výzva na zmenu paragrafu

Zrušenie obvinenia v zvláštnom čase





30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR , ktorá zrušila obvinenia zo založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny predsedovi opozičnej strany Smer-SD a bývalému premiérovi Robertovi Ficovi , exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, bývalému prezidentovi policajného zboru Tiborovi Gašparovi a nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi v kauze Súmrak, potvrdilo, že sa vytvára priestor pre rozhodnutia, ktoré môžu zásadným spôsobom znižovať dôveru verejnosti v spravodlivosť trestných stíhaní na Slovensku. Uviedla to nezisková organizácia Via Iuris na svojej sociálnej sieti.„Už v lete sme spolu s Nadácia Zastavme korupciu spustili výzvu za zmeny paragrafu 363, ktorú svojimi podpismi podporilo takmer 25-tisíc ľudí a v rámci ktorej sme upozorňovali na tri najväčšie nedostatky tohto mimoriadneho opravného prostriedku. Aplikácia paragrafu 363 v jeho súčasnom znení je netransparentná a nepredvídateľná. Paragraf umožňuje generálnemu prokurátorovi nepriamo obchádzať zákaz negatívnych pokynov. Rozhodnutie generálneho prokurátora o použití tohto paragrafu je nepreskúmateľné a neexistuje voči nemu žiadny opravný prostriedok," uviedla organizácia. Nadácia Zastavme korupciu doplnila, že generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho prvému námestníkovi Jozefovi Kanderovi prekážalo, že zločinecká skupina, ktorú mal Fico s Kaliňákom založiť, vraj nie je v obvinení dostatočne popísaná.„Za zmienku stojí aj fakt, že zrušenie obvinenia prichádza v čase, keď končilo vyšetrovanie a kauza mierila na súd. Rozhodnutie trvalo generálnemu prokurátorovi viac ako tri mesiace. Samotné odôvodnenie rozhodnutia ešte bude predmetom právnych analýz a odborných debát," uviedla nadácia na svojej sociálnej sieti a doplnila, že problémy súvisiace s paragrafom pomenovala aj prezidentka v Správe o stave republiky, no napriek tomuto ho protikorupčná vláda za dva a pol roka nezmenila a viaceré návrhy jeho úpravy zmietla zo stola.