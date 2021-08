Dobrý sused spustil náborovú kampaň: Dáme ti dôvod, prečo pracovať v McDonald’s

Trikrát ocenený Najzamestnávateľ

26 rokov inovácií

O spoločnosti McDonald's Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) -Okrem pevného pracovného úväzku ponúka spoločnosť McDonald’s svojim potenciálnym zamestnancom i zaujímavé benefity, ktoré sú u dobrého suseda štandardom. Rozširujú sa, či upravujú podľa aktuálnej preferencie a potreby zo strany zamestnancov. "Benefity pre našich zamestnancov neustále aktualizujeme a prispôsobujeme požiadavkám a potrebám našich kolegov, pretože nám záleží na ich spokojnosti a využiteľnosti všetkých výhod od našej spoločnosti. K stabilným benefitom patria okrem flexibilného pracovného času a plánovania zmien podľa potrieb, aj zľavy v našich reštauráciách a v našej kaviarenskej časti McCafé, príspevok na uniformu, pravidelné tímbildingové aktivity, rôzne darčeky a sezónne balíčky pre každého zamestnanca. A keďže chceme spolu oslavovať aj tie najradostnejšie chvíle v živote našich zamestnancov, odovzdávame finančný príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzatvorení manželstva, či pri pracovnom výročí. Pre športujúcich kolegov máme k dispozícii aj Multisport kartu," približujeŠirokú ponuku benefitov dopĺňa priateľská atmosféra, tímová spolupráca a vzájomná podpora – spoločnosť McDonald’s je totižto známa svojím profilovaním do role dobrého suseda, ktorý je tu vždy pre vás. Túto filozofiu sa obľúbený gastro prevádzkovateľ snaží uplatňovať nielen smerom k zákazníkom, ale aj voči zamestnancom. O tom, že ľudia tento prístup oceňujú, svedčí napríklad minuloročný prieskum spoločnosti, ktorý ukázal, že až 80 percent zákazníkov oceňuje jeho priateľskosť a zákaznícky prístup. Dôkazom toho je, že spoločnosti sa po tretíkrát po sebe dostalo ocenenia Najzamestnávateľ roka 2020 v kategórií Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.Spoločnosti mimoriadne záleží na celkovej pohode na pracovisku a zdraví jej zamestnancov, čo potvrdzuje i skutočnosť, že sa stala členom koalície Ligy za duševné zdravie, aby podporila vzdelávanie o duševnom zdraví svojich zamestnancov a je tiež signatárom Charty diverzity, pretože si zakladá na rovnosti príležitostí pre každého.Reštaurácie McDonald’s, rovnako ako celý gastro segment, prešli v roku 2020 neľahkými výzvami. Stabilita pre zamestnancov, ktorú spoločnosť dlhodobo ponúka, vychádza z jej fungujúceho a efektívneho biznis modelu. Ten je postavený na kvalitných surovinách, osvedčených a stále vylepšovaných procesoch, priateľskom a profesionálnom servise a v neposlednom rade, na inováciách. Aj vďaka nim si dokázal dobrý sused udržať svoju pozíciu lídra v gastro segmente. Zákazníkom ponúka služby McDrive, či McDelivery, a aktuálne prechádzajú už takmer všetky prevádzky do konceptu reštaurácií novej generácie s ešte lepším zákazníckym servisom vrátane obsluhy k stolu a možnosti úpravy jedál podľa požiadaviek zákazníka aj cez samoobslužné digitálne kiosky. Aj vďaka tomu sa spoločnosti darí na zvyšovať svoj podiel na trhu. Kým v roku 2019 tvorili návštevy McDonald’s 70 percent všetkých návštev reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, v minulom roku to bolo takmer o tri percentá viac.Získajte viac informácií o nových pracovných možnostiach, firemnej kultúre, či benefitoch pre zamestnancov priamo z "kuchyne" McDonald’s prostredníctvom krátkeho kvízu Viac detailov o kariérnych príležitostiach v spoločnosti McDonald’s nájdete aj TU. Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 35 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 28 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2020 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvá z rokov 2018 a 2019. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDeliveryInformačný servis