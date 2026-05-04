|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok
Tagy: Gyncare Neplodnosť PR
Na Slovensku sa za posledných 30 rokov posunul priemerný vek ženy pri prvom pôrode o viac ako 6 rokov. Súčasne sa s neplodnosťou stretne približne každý šiesty pár. Rodičovstvo ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku sa za posledných 30 rokov posunul priemerný vek ženy pri prvom pôrode o viac ako 6 rokov.
Súčasne sa s neplodnosťou stretne približne každý šiesty pár.
Rodičovstvo sa dnes posúva do vyššieho veku než kedykoľvek predtým. Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku dosahuje približne 29 rokov a zároveň klesá počet narodených detí. Aj preto sa reprodukčná medicína stáva čoraz dôležitejšou súčasťou zdravotnej starostlivosti.
Klinika reprodukčnej medicíny GYNCARE, si pripomína 25 rokov pôsobenia a pri tejto príležitosti prináša konkrétnu podporu pre páry. Počas celého roka poskytuje 25 % zľavu na ICSI metódu v rámci IVF cyklu aj na IUI – ICSI zvyšuje šancu na oplodnenie priamym vpravením spermie do vajíčka v rámci IVF cyklu, IUI je jednoduchší zákrok so zavedením spermií do maternice v čase ovulácie.
Za týmto krokom stojí aj každodenná skúsenosť lekárov. Aj zdravý pár do 30 rokov má v jednom cykle iba približne 20 – 25 % šancu otehotnieť a približne 80 – 85 % párov dosiahne tehotenstvo do jedného roka. Ak sa to však nedarí dlhšie, šance bez liečby výrazne klesajú.
"Vek zohráva pri liečbe neplodnosti kľúčovú úlohu. Odkladanie riešenia znižuje nielen pravdepodobnosť úspechu, ale často vedie aj k potrebe náročnejších metód liečby," upozorňuje doc. Silvia Toporcerová, medicínska riaditeľka GYNCARE.
Odborníci preto odporúčajú vyhľadať pomoc po roku neúspešnej snahy, v prípade žien nad 35 rokov už po šiestich mesiacoch. Včasná diagnostika pritom môže znamenať jednoduchšie riešenie. Na vstupnú konzultáciu sa môžete objednať online prostredníctvom jednoduchého formulára.
"Aj po 25 rokoch praxe platí, že liečba neplodnosti si vyžaduje vysoko individuálny prístup a vždy hľadanie riešenia pre konkrétny pár." dodáva doc. Silvia Toporcerová.
GYNCARE pôsobí v Košiciach, Nitre aj Bratislave a ako komplexné pracovisko reprodukčnej medicíny dokáže pomôcť až 90 % párom, ktoré v liečbe vytrvajú.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasne sa s neplodnosťou stretne približne každý šiesty pár.
Rodičovstvo sa dnes posúva do vyššieho veku než kedykoľvek predtým. Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku dosahuje približne 29 rokov a zároveň klesá počet narodených detí. Aj preto sa reprodukčná medicína stáva čoraz dôležitejšou súčasťou zdravotnej starostlivosti.
Klinika reprodukčnej medicíny GYNCARE, si pripomína 25 rokov pôsobenia a pri tejto príležitosti prináša konkrétnu podporu pre páry. Počas celého roka poskytuje 25 % zľavu na ICSI metódu v rámci IVF cyklu aj na IUI – ICSI zvyšuje šancu na oplodnenie priamym vpravením spermie do vajíčka v rámci IVF cyklu, IUI je jednoduchší zákrok so zavedením spermií do maternice v čase ovulácie.
Za týmto krokom stojí aj každodenná skúsenosť lekárov. Aj zdravý pár do 30 rokov má v jednom cykle iba približne 20 – 25 % šancu otehotnieť a približne 80 – 85 % párov dosiahne tehotenstvo do jedného roka. Ak sa to však nedarí dlhšie, šance bez liečby výrazne klesajú.
"Vek zohráva pri liečbe neplodnosti kľúčovú úlohu. Odkladanie riešenia znižuje nielen pravdepodobnosť úspechu, ale často vedie aj k potrebe náročnejších metód liečby," upozorňuje doc. Silvia Toporcerová, medicínska riaditeľka GYNCARE.
Odborníci preto odporúčajú vyhľadať pomoc po roku neúspešnej snahy, v prípade žien nad 35 rokov už po šiestich mesiacoch. Včasná diagnostika pritom môže znamenať jednoduchšie riešenie. Na vstupnú konzultáciu sa môžete objednať online prostredníctvom jednoduchého formulára.
"Aj po 25 rokoch praxe platí, že liečba neplodnosti si vyžaduje vysoko individuálny prístup a vždy hľadanie riešenia pre konkrétny pár." dodáva doc. Silvia Toporcerová.
GYNCARE pôsobí v Košiciach, Nitre aj Bratislave a ako komplexné pracovisko reprodukčnej medicíny dokáže pomôcť až 90 % párom, ktoré v liečbe vytrvajú.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Gyncare Neplodnosť PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke
Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke
<< predchádzajúci článok
Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO
Tripartita riešila aj zákon o platformovej práci. Treba nastaviť jasné pravidlá, reagoval Tomáš na kritiku odborov – VIDEO