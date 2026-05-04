Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke


Tagy: Hantavírus vírusová infekcia Výletná loď

Na palube holandského výletného plavidla zomreli traja ľudia s podozrením na infekciu hantavírusom. Na výletnej lodi zakotvenej pri Kapverdoch, na ktorej palube zomreli traja ľudia s podozrením na nákazu ...



Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Na palube holandského výletného plavidla zomreli traja ľudia s podozrením na infekciu hantavírusom.


Na výletnej lodi zakotvenej pri Kapverdoch, na ktorej palube zomreli traja ľudia s podozrením na nákazu hantavírusom, platia prísne preventívne opatrenia vrátane izolácie, potvrdil v pondelok prevádzkovateľ plavidla Oceanwide Expeditions.

Spoločnosť zároveň uviedla, že na vylodenie pasažierov „zvažujú Kanárske ostrovy“, keďže Kapverdy ich vylodenie zamietli. Na palube je 149 ľudí z 23 krajín.

Žiadny kontakt


Kapverdské úrady potvrdili, že pasažieri nebudú môcť opustiť loď. „Tu v krajine nebudú môcť pasažieri vystúpiť – práve na ochranu kapverdského obyvateľstva,“ povedala pre verejnoprávnu televíziu RTC šéfka Národného inštitútu verejného zdravia Maria da Luz Lima a dodala, že „medzi pasažiermi a krajinou nedôjde k žiadnemu kontaktu“.

Prevádzkovateľ lode v prvom oficiálnom vyhlásení potvrdil tri úmrtia na palube plavidla MV Hondius – dvaja ľudia zomreli priamo na lodi, tretí po vylodení. Jeden pasažier je na jednotke intenzívnej starostlivosti v Johannesburgu a dvaja ďalší „potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť“.

Jeden potvrdený, päť podozrivých


Hantavírus bol potvrdený práve u pacienta na JIS-ke. Pri troch úmrtiach nebol podľa spoločnosti zatiaľ stanovený ako príčina smrti ani nebol zatiaľ potvrdený u zvyšných dvoch pacientov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napriek obavám uviedla, že riziko pre širšiu verejnosť zostáva nízke. „Nie je dôvod na paniku ani cestovné obmedzenia,“ vyhlásil riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

Zdravotnícka organizácia v nedeľu potvrdila hantavírus, ktorý sa na ľudí prenáša z hlodavcov, v jednom prípade, v ďalších piatich existuje podozrenie na jeho výskyt. „Hoci je zriedkavý, hantavírus sa môže šíriť medzi ľuďmi a môže viesť k závažnému respiračnému ochoreniu, pričom si vyžaduje starostlivé monitorovanie pacienta, podporu a liečbu,“ dodala WHO.


Zdroj: SITA.sk - Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hantavírus vírusová infekcia Výletná loď
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (4. máj 2026): Filmový pes, Sysľovské polia, repka olejná a cisterna s ropou v Iraku
<< predchádzajúci článok
Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 