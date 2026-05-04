|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke
Na palube holandského výletného plavidla zomreli traja ľudia s podozrením na infekciu hantavírusom. Na výletnej lodi zakotvenej pri Kapverdoch, na ktorej palube zomreli traja ľudia s podozrením na nákazu ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Na palube holandského výletného plavidla zomreli traja ľudia s podozrením na infekciu hantavírusom.
Na výletnej lodi zakotvenej pri Kapverdoch, na ktorej palube zomreli traja ľudia s podozrením na nákazu hantavírusom, platia prísne preventívne opatrenia vrátane izolácie, potvrdil v pondelok prevádzkovateľ plavidla Oceanwide Expeditions.
Spoločnosť zároveň uviedla, že na vylodenie pasažierov „zvažujú Kanárske ostrovy“, keďže Kapverdy ich vylodenie zamietli. Na palube je 149 ľudí z 23 krajín.
Kapverdské úrady potvrdili, že pasažieri nebudú môcť opustiť loď. „Tu v krajine nebudú môcť pasažieri vystúpiť – práve na ochranu kapverdského obyvateľstva,“ povedala pre verejnoprávnu televíziu RTC šéfka Národného inštitútu verejného zdravia Maria da Luz Lima a dodala, že „medzi pasažiermi a krajinou nedôjde k žiadnemu kontaktu“.
Prevádzkovateľ lode v prvom oficiálnom vyhlásení potvrdil tri úmrtia na palube plavidla MV Hondius – dvaja ľudia zomreli priamo na lodi, tretí po vylodení. Jeden pasažier je na jednotke intenzívnej starostlivosti v Johannesburgu a dvaja ďalší „potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť“.
Hantavírus bol potvrdený práve u pacienta na JIS-ke. Pri troch úmrtiach nebol podľa spoločnosti zatiaľ stanovený ako príčina smrti ani nebol zatiaľ potvrdený u zvyšných dvoch pacientov.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napriek obavám uviedla, že riziko pre širšiu verejnosť zostáva nízke. „Nie je dôvod na paniku ani cestovné obmedzenia,“ vyhlásil riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.
Zdravotnícka organizácia v nedeľu potvrdila hantavírus, ktorý sa na ľudí prenáša z hlodavcov, v jednom prípade, v ďalších piatich existuje podozrenie na jeho výskyt. „Hoci je zriedkavý, hantavírus sa môže šíriť medzi ľuďmi a môže viesť k závažnému respiračnému ochoreniu, pričom si vyžaduje starostlivé monitorovanie pacienta, podporu a liečbu,“ dodala WHO.
Zdroj: SITA.sk - Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke © SITA Všetky práva vyhradené.
Na výletnej lodi zakotvenej pri Kapverdoch, na ktorej palube zomreli traja ľudia s podozrením na nákazu hantavírusom, platia prísne preventívne opatrenia vrátane izolácie, potvrdil v pondelok prevádzkovateľ plavidla Oceanwide Expeditions.
Spoločnosť zároveň uviedla, že na vylodenie pasažierov „zvažujú Kanárske ostrovy“, keďže Kapverdy ich vylodenie zamietli. Na palube je 149 ľudí z 23 krajín.
Žiadny kontakt
Kapverdské úrady potvrdili, že pasažieri nebudú môcť opustiť loď. „Tu v krajine nebudú môcť pasažieri vystúpiť – práve na ochranu kapverdského obyvateľstva,“ povedala pre verejnoprávnu televíziu RTC šéfka Národného inštitútu verejného zdravia Maria da Luz Lima a dodala, že „medzi pasažiermi a krajinou nedôjde k žiadnemu kontaktu“.
Prevádzkovateľ lode v prvom oficiálnom vyhlásení potvrdil tri úmrtia na palube plavidla MV Hondius – dvaja ľudia zomreli priamo na lodi, tretí po vylodení. Jeden pasažier je na jednotke intenzívnej starostlivosti v Johannesburgu a dvaja ďalší „potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť“.
Jeden potvrdený, päť podozrivých
Hantavírus bol potvrdený práve u pacienta na JIS-ke. Pri troch úmrtiach nebol podľa spoločnosti zatiaľ stanovený ako príčina smrti ani nebol zatiaľ potvrdený u zvyšných dvoch pacientov.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napriek obavám uviedla, že riziko pre širšiu verejnosť zostáva nízke. „Nie je dôvod na paniku ani cestovné obmedzenia,“ vyhlásil riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.
Zdravotnícka organizácia v nedeľu potvrdila hantavírus, ktorý sa na ľudí prenáša z hlodavcov, v jednom prípade, v ďalších piatich existuje podozrenie na jeho výskyt. „Hoci je zriedkavý, hantavírus sa môže šíriť medzi ľuďmi a môže viesť k závažnému respiračnému ochoreniu, pričom si vyžaduje starostlivé monitorovanie pacienta, podporu a liečbu,“ dodala WHO.
Zdroj: SITA.sk - Kapverdy nechcú pasažierov z lode smrti, hoci riziko pre verejnosť je podľa WHO nízke © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (4. máj 2026): Filmový pes, Sysľovské polia, repka olejná a cisterna s ropou v Iraku
Top foto dňa (4. máj 2026): Filmový pes, Sysľovské polia, repka olejná a cisterna s ropou v Iraku
<< predchádzajúci článok
Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok
Doc. Toporcerová: Slovenky rodia o 6 rokov neskôr. Neplodnosť je dôsledok