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31. júla 2026
Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na Fica, voči rozhodnutiu sa odvolá
Obžalovaný zároveň dodnes neverí, že atentát na premiéra sa stal tak, ako je prezentovaný. Trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyri roky vymerala sudkyňa
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31.7.2026 (SITA.sk) - Obžalovaný zároveň dodnes neverí, že atentát na premiéra sa stal tak, ako je prezentovaný.
Trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyri roky vymerala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Beata Medveďová dôchodcovi z Nitry za schvaľovanie niektorého z trestných činov terorizmu. Ako ďalej informoval spravodajský portál Aktuality.sk, Július Kovács, známy pod prezývkou Modrý zajačik, stál pred súdom za výrok v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica.
„Neviem, ale podľa mňa Cintula ho zle trafil. Zle ho trafil, mal ho trafiť do čela,“ povedal podľa portálu dôchodca niekoľko mesiacov po streľbe na premiéra v takmer desaťminútovom videu na svojom verejnom kanáli na YouTube.
Rozsudok pritom nie je právoplatný, keďže advokát obžalovaného muža už ohlásil odvolanie. Rozhodovať vo veci tak bude Najvyšší súd SR. Spravodajský portál zároveň pripomenul, že Kovács od začiatku vyhlasoval, že je nevinný.
„Cítim sa ako vo Švejkovi. Ako môžem schvaľovať niečo, čomu sám neverím a čo som sám spochybnil v dvanástich článkoch,“ citovali Aktuality.sk obžalovaného. Sporný výrok o rane do čela bol podľa Kovácsa pritom vytrhnutý z kontextu celého videa a myslel ho tak, že ak by chcel atentátnik Juraj Cintula premiéra zabiť, mieril by na hlavu. Podľa portálu obžalovaný zároveň dodnes neverí, že atentát na premiéra sa stal tak, ako je prezentovaný.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na Fica, voči rozhodnutiu sa odvolá © SITA Všetky práva vyhradené.
Trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyri roky vymerala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Beata Medveďová dôchodcovi z Nitry za schvaľovanie niektorého z trestných činov terorizmu. Ako ďalej informoval spravodajský portál Aktuality.sk, Július Kovács, známy pod prezývkou Modrý zajačik, stál pred súdom za výrok v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica.
„Neviem, ale podľa mňa Cintula ho zle trafil. Zle ho trafil, mal ho trafiť do čela,“ povedal podľa portálu dôchodca niekoľko mesiacov po streľbe na premiéra v takmer desaťminútovom videu na svojom verejnom kanáli na YouTube.
Rozsudok pritom nie je právoplatný, keďže advokát obžalovaného muža už ohlásil odvolanie. Rozhodovať vo veci tak bude Najvyšší súd SR. Spravodajský portál zároveň pripomenul, že Kovács od začiatku vyhlasoval, že je nevinný.
„Cítim sa ako vo Švejkovi. Ako môžem schvaľovať niečo, čomu sám neverím a čo som sám spochybnil v dvanástich článkoch,“ citovali Aktuality.sk obžalovaného. Sporný výrok o rane do čela bol podľa Kovácsa pritom vytrhnutý z kontextu celého videa a myslel ho tak, že ak by chcel atentátnik Juraj Cintula premiéra zabiť, mieril by na hlavu. Podľa portálu obžalovaný zároveň dodnes neverí, že atentát na premiéra sa stal tak, ako je prezentovaný.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na Fica, voči rozhodnutiu sa odvolá © SITA Všetky práva vyhradené.
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